Personlig Assistent Linköping Deltid 50%
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-06-24
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Vi söker dig som kan bli en del i teamet kring vår kund som är en glad kille på 13år. Han har lätt till skratt och full med energi, så räkna med mycket lek både ute och inne.
Vissa dagar finns mindre energi, då tar vi det lugnare och kanske tittar på film och myser. Alltid under uppsikt av dig som assistent då kunden har autism, intellektuell funktionsnedsättning samt epilepsi. Därför behöver han ständig och aktiv tillsyn. Hund finns i hemmet, så du som söker kan inte vara allergisk eller hundrädd.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Kunden har inget talat språk och kommunicerar på sitt unika vis med kroppsspråk och olika ljud. Det är därför viktigt att du som hans assistent är uppmärksam och lyhörd så du kan förstå honom. Han förstår när du talar och tycker att det är kul när ni kommunicerar. Han behöver mycket träning för att lära upp sitt öra och sitt språk och därför är det viktigt att du kan tala bra svenska och är pratglad. Viktigt att du är positiv och vill hjälpa honom i sin utveckling!
Som assistent hos denna kund behöver du vara lugn, stresstålig, ansvarstagande, tålmodig och noggrann. Du behöver också vara stabil och trygg i dig själv. Det är även viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig efter kundens energi från dag till dag. Det uppskattas om du har barnasinnet kvar och kan bjuda på dig själv samt har eget driv och klarar att komma på aktiviteter som ger vår kund en värdefull vardag och möjlighet till utveckling.
Assistentens roll och erfarenhet
Då vår kund har olika mediciner och sond genom en knapp på magen, så är det bra om du har erfarenhet utav detta men det är inget krav. Manuella lyft finns även i kundens vardag så det är bra med en stark kropp. Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och vill utvecklas tillsammans med vår kund. Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester – vi ställer upp för vår kund och varandra.
Hos kunden arbetar du vardagar efter att han slutat skolan, lediga skoldagar, helger och vakna nätter. Du kommer att få en grundlig introduktion i arbetet tillsammans med arbetsledare.
Viktigt att du kan läsa och tala det svenska språket obehindrat, men att du och han passar tillsammans är det absolut viktigaste.
Meriterande erfarenheter
Funktionsnedsättning, omsorgserfarenhet.
Barn med särskilda behov.
Barn och ungdom.
Personlig assistent.
Svenska i tal och skrift.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Deltid 50%
Start omgående.
Viktigt är att kunna arbeta vaken natt, arbetstider fördelat på alla dygnets timmar.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
582 14 LINKÖPING Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
9976169