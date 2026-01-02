Personlig assistent Liljeholmen 28 timmar per v, skoltid.
2026-01-02
Jag är en 24-årig kvinna som söker en personlig assistent. Jag går på en folkhögskola i Liljeholmen och behöver en assistent som kan vara med mig fyra dagar i veckan, 70 %, (totalt 28 timmar per vecka och dagtid. . Studierna är 4 av 5 vardagar måndag-torsdag.
Jag sitter i rullstol och behöver hjälp med grundläggande behov samt stöd vid läsning och skrivning, då jag har en synnedsättning. Därför är det viktigt att du har god kunskap i svenska, både i tal och skrift, samt att du trivs i en skolmiljö och tycker om att hjälpa till med skrivuppgifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom vården, personlig assistans eller annan omsorg, men det är inget krav. För att trivas i rollen behöver du vara stresstålig, noggrann, lyhörd och positiv. Jag värdesätter en bra relation och att vi har roligt tillsammans.
Observera att du endast kommer att arbeta med mig under skoltid - inte i mitt hem. På påsklov, röda dagar, vinter-/sommaruppehåll så är man inte schemalagd.
Om du är intresserad, skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vi intervjuar löpande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
