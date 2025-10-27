Personlig assistent kvällstid till 64-årig kvinna!
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för en levnadsglad kvinna?
Jag är en 64-årig kvinna som, efter en stroke och tid på vårdboende, fått flytta hem till min egen lägenhet sedan 1 år tillbaka. Jag söker nu dig som vill vara en viktig del av min vardag och hjälpa mig att leva ett rikt liv.
Jag är rullstolsburen och kommunicerar inte verbalt, men jag förstår delvis det ni säger. Träning och aktiviteter är en stor del av min rehabilitering, samtidigt som jag behöver omvårdnad och stöd i vardagens sysslor.
Vem är du?
Jag söker dig som har ett stort hjärta, hög arbetsmoral och som verkligen brinner för att arbeta med människor. Du kanske har erfarenhet från vården eller är vårdutbildad, men det viktigaste är att du är engagerad, lyhörd och har viljan att göra det lilla extra.
Som personlig assistent hos mig är det viktigt att du:
Har erfarenhet av sond eller är villig att lära dig.
Tycker att träning och rehab är en naturlig och viktig del av arbetet.
Är lyhörd och flexibel - mina behov kan variera från dag till dag.
Är ordningsam, noggrann, positiv och har ett professionellt förhållningssätt.
Är aktiv och gärna tar med mig på utflykter, promenader och andra aktiviteter.
Vill bidra till att jag får hög livskvalitet och en meningsfull vardag.
Om mig
Jag älskar djur och får ibland besök av en hund, så det är viktigt att du inte är allergisk eller hundrädd. Jag trivs ute i naturen och gillar att se mig om, besöka butiker, lyssna på musik och få höra när någon läser för mig.
Vill du vara med och skapa en vardag fylld av glädje, aktivitet och gemenskap? Är du den jag söker?
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Kvällstid + 1 vakennatt/veckan förekommer, ca 65%. Främst vardagar!
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
