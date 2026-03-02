Personlig assistent: Kroatien sommarvikariat
2026-03-02
LSS-Partner AB är ett företag som arbetar för personer som har personlig assistans. Vi är formell arbetsgivare åt assistenter, har utbildningsverksamhet samt ger råd och stöd till arbetsledare och assistenter. Vi är anslutna till Fremia och har tecknat gällande kollektivavtal. Vi har idag 30 uppdragsgivare och drygt 200 anställda assistenter.
Vi söker 2 assistenter till en manlig uppdragsgivare som kan åka med på resa till Kroatien i sommar.
Datumen för tjänsten är 31 maj-3 juli. Du kommer att få bredvidgångar innan resan i Sverige för att lära känna brukaren innan du åker med på resan. Du kommer vara schemalagd under hela resan och ha fritid när du inte är schemalagd. Du kommer att bo i en lägenhet tillsammans med de andra assistenterna under resan. Uppdragsgivarens föräldrar är med på resan.
Vi söker främst personal med erfarenhet av arbete som personlig assistent hos brukare med omfattande behov. Passen är förlagda dygnet runt.
Meriterande är om du utöver det svenska språket även kan tala kroatiska/serbiska.
OBS! Ansökan endast via e-post till följande e postadress: malin.melander@lss.se
Ange ID 1010 i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: malin.melander@lss.se Omfattning
