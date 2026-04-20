Personlig assistent Karlskrona
2026-04-20
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Vi söker nu en engagerad och varm personlig assistent till en kvinna i 25-årsåldern med ett stort hjärta och många intressen. Hon har ett särskilt stort djurintresse och uppskattar en aktiv livsstil med musik, dans och träning - men värdesätter också lugna stunder framför en bra film.
Hon står nu inför ett spännande steg i livet då hon flyttar hemifrån, som assistent får du en unik möjlighet att vara med och stötta henne i att bygga upp en ny, självständig och meningsfull vardag.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i hennes dagliga liv och bidra till att skapa trygghet, struktur och glädje i denna nya fas.
Arbetstider: dag, kväll/natt med 4h jour samt helger, dygnspass kan förekomma.
Tjänstgöringsgrad: 50-70% samt vid behov.
Är ansvarsfull och pålitlig
Har en god empatisk förmåga
Är social, pratglad och har nära till skratt
Kan vara flexibel med arbetstider
Har förmåga att anpassa dig efter olika situationer
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller liknande yrken
Erfarenhet av arbetsledning
Intresse för djur, träning eller kreativa aktiviteter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas liv.
Om du tror att du är rätt person för denna spännande roll, skicka in din ansökan med ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är intresserad av att bli personlig assistent. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123685".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD
Furuboda Assistans Jobbnummer
9864962