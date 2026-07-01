Personlig assistent Karlsborg

Söderort Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlsborg
2026-07-01


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Personlig assistenter sökes till glad o positiv kille
Vi söker dig som är kvinna mellan 20–45 år för uppdrag som personlig assistent till Karlsborg eller närheten
Vore roligt om du har ett bil intresse
Du bör vara trygg, positiv och glad. Erfarenhet inom personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och personlighet.
Tjänsterna är heltid/deltid/timmar) och det är båda dag kväll natt och helger. Arbetet sker i hemmet och i närområdet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB bedriver personlig assistans i hela landet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: anna.eduards@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlsborg".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Söderort Assistans Aktiebolag (org.nr 556834-2603)
546 91  KARLSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Söderort Assistans AB

Jobbnummer
9987932

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