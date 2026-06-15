Personlig assistent Jönköping - 21-årig kvinna 1 tjänst
Genova Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-06-15
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Personlig assistent sökes till 21-årig kvinna i Jönköping
Vi söker nu minst en personlig assistent till en 21-årig kvinna i Jönköping med omfattande och varaktiga stödbehov.
Brukaren har diagnoserna cerebral pares (CP) och svår intellektuell funktionsnedsättning. Uppdraget innebär att ge stöd i vardagen samt bidra till en trygg, strukturerad och meningsfull tillvaro utifrån hennes individuella behov.
Vi behöver särskilt förstärkning under vardagar, främst på morgonen och vid lunchtid. Arbetstider och tjänstgöringsgrad planeras i dialog med familjen och arbetsgivaren.
Om rollen
Som personlig assistent är du en viktig del av brukarens vardag. Du arbetar nära brukaren och hennes familj för att skapa trygghet, kontinuitet och förutsägbarhet i det dagliga livet.
Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt krävande, vilket ställer höga krav på tålamod, stabilitet och förmåga att hantera olika situationer med lugn och professionalism.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Personlig hygien
På- och avklädning
Stöd vid måltider och matning
Ledsagning till läkare, habilitering och andra vårdkontakter
Stöd i att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i vardagen
Socialt stöd och aktivering utifrån brukarens förutsättningar
Vi söker dig som
Har förmåga att arbeta lugnt, metodiskt och strukturerat
Kan kommunicera tydligt och enkelt genom korta fraser och ett lugnt bemötande
Har förståelse för personer med omfattande funktionsnedsättningar och behov av individuellt anpassat stöd
Kan uppmärksamma tidiga tecken på stress, oro eller obehag och agera förebyggande
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av personlig assistans, omsorg eller arbete med personer med särskilda behov
Kunskap om cerebral pares (CP) och svår intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av att bemöta personer med sensorisk känslighet
Kunskap om lågaffektivt bemötande
Kunskaper i svenska och ukrainska
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
Lugn och trygg
Empatisk och lyhörd
Tålmodig och uthållig
Ansvarsfull och pålitlig
Respektfull i ditt bemötande
Bekväm med att hantera pressade situationer på ett lugnt och professionellt sätt
Om anställningen
Antal tjänster: Minst 1
Arbetstid och tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse
Särskilt behov av assistans på vardagar, främst morgon och lunchtid
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan och berätta kort om dig själv samt din erfarenhet av personlig assistans, omsorg eller arbete med personer med särskilda behov.
Vi ser fram emot att höra från dig och kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: info@genovaassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Genova Assistans AB
(org.nr 559229-3939) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964861