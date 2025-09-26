Personlig assistent inom LSS
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att brukaren kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent bara några kilometer utanför centrala Malung.
I dina arbetsuppgifter ingår för yrket sedvanliga arbetsuppgifter som bland annat är att:
* stötta brukaren i allt som hör dagen till
* vara brukaren behjälplig med sin personliga omsorg
* utföra hushållsuppgifter hos och tillsammans med brukaren
Detta är ett arbete som innefattar det dagliga i en persons liv och tjänsterna innebär schema med arbetstider som är förlagda dag, kväll, sovande jour - vardagar och varannan helg.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har någon form av utbildning inom omvårdnad och tidigare erfarenhet av yrket, men det är inget krav.
Som personlig assistent förväntas du ha en stor empatisk förmåga. Du har förmågan att stödja brukare för att på bästa vis möjliggöra att hon eller han kan leva det liv som önskas. Du trivs att jobba självständigt likväl som tillsammans med någon annan personlig assistent. Vi ser gärna att du har en god fysik. Brukaren som vi söker assistans till har önskemål om kvinnliga assistenter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
I denna roll krävs det goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift då rollen innefattar dokumentation och att vara brukaren behjälplig.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden löpt ut.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Enhetschef LSS
Anna-Karin Nygårdhs anna-karin.nygardhs@malung-salen.se 0280-186 53 Jobbnummer
