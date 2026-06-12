Personlig assistent i Vallentuna
Din Förlängda Arm I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Om jobbet
Om jobbet
Var med i uppstarten av ett nytt assistans uppdrag
Var med i uppstarten av ett helt nytt assistans uppdrag där flertalet tjänster ska tillsättas. Vi erbjuder heltidstjänster, men är även öppen för sökande som önskar deltidstjänster eller bara vill arbeta extra vid behov.
Till dessa tjänster söker vi primärt personer som har hjärtat på rätt ställe och den genuina viljan att vara en del av en 14 årig killes vardag där din personliga lämplighet kommer vara avgörande i rekryteringen, ett plus är om du har erfarenhet kring epilepsi och lågaffektivt bemötande.
Du som söker bör vara en aktiv person med god fysik som gillar att hitta på aktiviteter allt i från fotboll och bowling till lugnare aktiviteter som tv-spel. Du ska kunna följa fastslagna rutiner men samtidigt vara flexibel och lyhörd inför kunds behov samt att du bör ha barnasinnet kvar.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar, nätter (vaken natt) och helger.
Hundar finns i hemmet, så det är bra om du inte har allergier.
Innan eventuell anställning kan ske behöver du delge oss ett utdrag från polisens belastningsregister. Du kan med fördel ansöka om ett utdrag redan nu då handläggningstid kan förekomma. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Är du intresserad är du välkommen att skicka in en ansökan via vår hemsida www.dfarm.se
märk ansökan med JH8.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta John Hedkvist telefon: 070-618 81 71, e-post: john.hedkvist@dfarm.sePubliceringsdatum2026-06-12Om företaget
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten. Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara Assistans med Hjärtat i Norr AB, ett systerföretag till Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Assistans med Hjärtat i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig. Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JH8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Förlängda Arm I Norr AB
(org.nr 556514-9282)
186 54 VALLENTUNA Arbetsplats
Din Förlängda Arm i Norr AB Jobbnummer
9961259