Personlig assistent i Torslanda/Lilleby
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Personlig assistent i Torslanda/Lilleby
Bor du i Torslanda/Lilleby och vill jobba extra?
1 till 2 dagar/vecka, flexibla arbetstider, med stort ansvar.
Jag är en 54-årig man, boende i villa i Torslanda/Lilleby med familj. Jag söker en personlig assistent som kan jobba morgon, dag och sen kväll enligt månadsschema. Ca 1-2 dag/vecka. En arbetsdag är uppdelad i tre kortare arbetspass (morg, em, kväll) då jag arbetar under delar av dagen.
Sedan 35 år sitter jag i rullstol pga en ryggmärgsskada och är förlamad i armar och ben och är beroende av hjälp. Som min assistent ska Du hjälpa mig med den dagliga livsföringen, vilket bland annat innebär att Du hjälper mig med hygien, förflyttningar och handräckning samt förekommande sysslor i hemmet så som städning, tvätt och matlagning. Behöver även hjälp ibland vid resor och annat.
Jag söker Dig som är flexibel MEN också, punktlig.
Att Du bor i eller nära Torslanda/Lilleby i Göteborg är en förutsättning då det förekommer flexibla arbetstider.
Du bör ej vara kattallergiker.Publiceringsdatum2025-09-18Körkortskrav
Krävs ej
Arbetstid
Deltid. Flexibelt, från vid behov till visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med tjänstgöringsgrad. Månadsschema.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/237". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9515551