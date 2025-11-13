Personlig assistent i Täby, Stockholm
2025-11-13
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en man i 45-årsåldern som snart kommer hem efter en längre sjukhusvistelse. Han bor i Täby i en egen lägenhet. Mannen är en varm och engagerad familjefar som, trots omfattande funktionsnedsättning, vill vara delaktig i familjelivet och i sina barns aktiviteter.
Som assistent blir du en viktig möjliggörare i hans vardag. Du stöttar i alla delar av livet - från personlig omvårdnad, hygien och måltider till förflyttningar och att skapa en trygg, trivsam och meningsfull miljö i hemmet. Arbetet innebär också att du ibland följer med vid familjeaktiviteter och barnens fritids- och sportevenemang.
Uppdraget omfattar tillsyn och stöd dygnet runt. Han andas via trakealkanyl och använder ventilator som andningsstöd, vilket gör att ni alltid arbetar två assistenter tillsammans. En central del av arbetet är att säkerställa att andningen fungerar korrekt genom att förebygga stopp i kanylen, till exempel med sugkateter och slemlösande inhalationer.
Vi söker dig som kombinerar professionalism med värme, tålamod och omsorg. Du ser människan bakom behovet och förstår betydelsen av att vara en trygg, pålitlig och engagerad del av någon annans vardag.
Om Novum Assistans Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, omhändertagande, empatisk och lyhörd. Du motiveras av att ta ansvar för en annan persons välmående och värdesätter att utföra ditt arbete med stor noggrannhet. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande. Vi anser därför att det är särskilt viktigt att du trivs med att vara aktiv i ditt arbete då du kommer att följa med uppdragsgivaren på hans aktiviteter.
Som assistent är du punktlig och kan passa tider, men också flexibel när det behövs - till exempel för att täcka upp vid kollegors frånvaro. Du trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samarbete med andra i gruppen. Du har en naturlig känsla för vad det innebär att arbeta i någons hem och bemöter hemmiljön med respekt och ödmjukhet.
Övriga krav för tjänsten: Du är icke-rökare
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Som nyanställd hos Novum får du betald teoretisk och praktisk introduktion i arbetsuppgifterna. Introduktionen och utbildningen ges av sjukhuspersonal med specialistkompetens inom trakeostomi, så att du får rätt kunskap och trygghet i din roll från start.
Om anställningen Vi tillämpar anställningsformen viss tid så länge uppdraget varar med en inledande timanställning under introduktionen. Du erbjuds fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia-Kommunal: Personlig Assistans).
Arbetstiderna är 08-15, 15-22 och 22-08 och kan variera baserat på din schemaläggning. I samband med anställningen försöker vi tillgodose önskemål kring arbetstider.
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
Inför anställningen utför vi en bakgrundskontroll mot polisens belastningsregister.
