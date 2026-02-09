Personlig assistent i Sundbyberg, Stockholm
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker ett flertal personliga assistenter till en helt ny assistentgrupp i samband med en hemgångsprocess från LIVA på Nya Karolinska i Solna. Uppdraget gäller en pojke som är cirka 5 månader gammal och har trakeostomi.
Som assistent i det här uppdraget erbjuds du ett givande arbete med en glad, social och mysig liten kille i centrala Sundbyberg. Familjen består av pojkens mamma och pappa. Som assistent kommer du att arbeta i pojkens närhet - både i hemmet men även när familjen går på promenader eller gör utflykter. Familjen har en aktiv livsstil och mamman som inledningsvis kommer att vara föräldraledig planerar bland annat att gå på öppna förskolan med pojken.
Assistansen bedrivs som dubbelassistans dygnet runt, vilket innebär att ni alltid arbetar två assistenter tillsammans. Det skapar trygghet i arbetet och ger förutsättningar för hög kvalitet, gott samarbete och gemensamt ansvar.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Pojkens behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt. Eftersom han andas genom en trakealkanyl arbetar ni alltid två assistenter tillsammans för att säkerställa att andningen fungerar korrekt.
Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn av andning och luftvägar samt förebyggande av stopp i trakealkanylen genom regelbunden sugning med sugkateter, slemlösande inhalationer och slemmobilisering. Arbetet innefattar även omvårdnad, trygghet och närvaro i vardagen. En viktig del av uppdraget är därför att skapa en trygg, lugn och stimulerande vardag.
Anställningsform, arbetstider och vad vi erbjuder
Vi söker både fast anställda och timvikarier.
Fasta tjänster erbjuds som fast tjänst viss tid så länge uppdraget varar, med fast schemarad. Heltid erbjuds som regel inte.
Arbetstiden är aktiv tid dygnet runt och fördelas på tre pass: dag 08.00-15.00, kväll 15.00-22.00 och natt 22.00-08.00.
Vi erbjuder betald introduktion och utbildning i samarbete med LIVA, tydliga rutiner och ett nära stöd i uppdraget. Genom arbetsplatsträffar och löpande dialog finns möjlighet till delaktighet och påverkan. Vi eftersträvar självplanerande arbetsgrupper med hög autonomi, professionell omsorg och bästa möjliga kvalitet för uppdragsgivaren.
Introduktion och utbildning
All upplärning och introduktion sker i nära samarbete med LIVAs team och omfattar både praktisk bedside-utbildning och teoretisk utbildning. Introduktionen är betald och ingen tidigare erfarenhet av trakeostomi krävs.
Vem är du som söker?
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, omhändertagande, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivsmed att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön och familjedynamiken i din roll som assistent. Det är viktigt att du som assistent gillar barn och att du som arbetar dagtid trivs med familjens aktiva och sociala livsstil.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Icke-rökare.
Obehindrad svenska i tal och skrift.
Utbildning som undersköterska eller sjuksköterska är meriterande.
Tidigare erfarenhet av trakeostomi är meriterande.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn är meriterande.
Önskvärt är även att du är glad, positiv och har ett salutogent förhållningssätt. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent, uppdragsgivaren och hans anhöriga är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Om Novum Assistans
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Läs mer om Novum här
Om rekryteringen
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7035939-1830555". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
9730253