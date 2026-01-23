Personlig assistent i Stockholm, Tyresö
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö
2026-01-23
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Tyresö
, Lidingö
, Huddinge
, Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker både timvikarier och assistent för en deltidstjänst nattetid till en flicka som bor centralt i Tyresö tillsammans med sin familj som består av flickans föräldrar och två äldre syskon. Till hemmet finns det goda förbindelser då det är några minuters gångavstånd till Tyresö centrum.
Om uppdraget Flickan har omfattande behov av tillsyn och assistans dygnet runt. En stor del av tiden får hon hjälp med andningen via en C-PAP. Det är avgörande att du som assistent är uppmärksam och trygg i uppdraget, med ansvar för att säkerställa att hennes andning fungerar korrekt.
I uppdraget ingår även att sköta flickans matpump, medicinering, att förebygga och hantera kräkningar, kontroll av värden samt övrig omvårdnad. Du arbetar nära anhöriga för att ge en trygg och stabil vardag för flickan.
Hos flickan prioriteras TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i det dagliga arbetet.
Du får introduktion och medicinsk utbildning, samt fortlöpande kompetensutveckling utifrån uppdragets behov.
Om Novum Assistans Novum är en rikstäckande assistansanordnare vars ambition är att göra skillnad - för individen, branschen och samhället. Som en del av Novum är du delaktig i vår gemenskap genom återkommande arbetsplatsträffar, där vi tillsammans utvecklar våra uppdrag. Vi skapar förutsättningar för att du som assistent ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och växa i din yrkesroll. Läs mer om Novum här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med personlig lämplighet för uppdraget. Det innebär att du är:
Barnkär, ansvarstagande och empatisk,
Icke-rökare,
Lyhörd och trygg i dig själv,
Punktlig och flexibel, med möjlighet att ibland täcka upp vid akuta behov. Då tjänsten ett timvikariat där vissa arbetspass innebär vaken natt är det centralt att du är ansvarstagande och förmår att arbeta självständigt nattetid. Vi ser även att du som sökande kan täcka luckor som uppstår i bemanningen, ibland på kort varsel. Därför ser vi att du som person är flexibel och tillgänglig.
Vi ser även att du som sökande är glad, lekfull och har god fysik.
Personkemin mellan dig och flickan och familjen i övrigt är mycket viktig och vi lägger därför stor vikt vid din personlighet i rekryteringen. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag, arbete med barn eller inom vård och omsorg är meriterande men inget krav - rätt personlighet är viktigast. Familjen lever ett aktivt liv där utflykter och träning är vanligt förekommande inslag i vardagen och där du som assistent förväntas utföra dina arbetsuppgifter där uppdragsgivaren för stunden befinner sig.
Om anställningen
Anställningsform: Timanställning.
Arbetstider: Tiderna varierar mellan dag, kväll- och nattpass baserat på behov.
Du behöver ha ett giltigt BankID och vara beredd att använda detta i tjänsten.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande, och mer information om uppdraget ges vid eventuell intervju. Tillträde enligt överenskommelse.
Som en del av rekryteringen genomförs ett personlighetstest som tar ca 15-20 minuter. Du får en länk via mejl efter att du skickat in din ansökan. Testet hjälper oss att hitta rätt matchning mellan dig och uppdraget - för din, barnets och familjens skull.
Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6734418-1804479". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
9700919