Personlig assistent i Stockholm, Tumba (timvikariat)
2026-02-05
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie till en pojke på ett år och tre månader med trakeostomi i Tumba, Söder om Stockholm. Som timvikarie täcker du luckor som uppstår i schemat. Pojkens behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt. Som assistent i det här uppdraget erbjuds du ett givande arbete med en glad social och mysig liten kille. Familjen består av pojkens mamma och pappa. Familjen har en aktiv livsstil och som assistent kommer du att arbeta i pojkens närhet - både i hemmet men även när familjen gör utflykter. I arbetet ingår viss omvårdnad likaså det sociala samspelet med pojken.
Då pojken andas genom en trakealkanyl kommer ni alltid att arbeta två assistenter tillsammans för att säkerställa att hans andning fungerar korrekt. En central del av arbetet är att förebygga stopp i kanylen genom att regelbundet ta bort slem/saliv med en sugkateter och ge slemlösande inhalationer. Du får teoretisk introduktion i de medicinska uppgifterna på LIVA på Nya Karolinska sjukhuset och upplärning i hemmet med assistentkollegor.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Läs mer om Novum Assistans här.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk, lyhörd och ordningsam. Vi ser därför att det är grundläggande att du som söker denna tjänst trivs att arbeta i små barns sällskap och kan på ett naturligt sätt bemöta vår uppdragsgivare på ett trygghetsskapande och samtidigt lekfullt sätt. Vi hoppas att du som söker är motiverad att stanna i uppdraget på lång sikt med hänsyn till pojkens anknytning och relationsskapande.
Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön i din roll som assistent. Som assistent ser vi att du är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp.
Då tjänsten är ett timvikariat ser vi att du som sökande kan täcka luckor som uppstår i bemanningen, ibland på kort varsel. Därför ser vi att du som person är flexibel och tillgänglig för att arbeta olika arbetstider.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av trakeostomi är meriterande.
Utbildning som undersköterska eller barnskötare är meriterande.
Om anställningen Anställningsform: Anställning vid behov. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia/Kommunal - Personlig Assistans). Arbetstiderna kan variera då vi pojken har dubbelassistans dygnet runt. Arbetspassen är enligt följande: 08-15, 15-22 och 22-08.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5789417-1827680". Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30
)
703 47 ÖREBRO
Novum Assistans
9726533