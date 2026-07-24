Personlig assistent i Stockholm, Skogås
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Som assistent kommer du vara en del av pojkens vardag som bor tillsammans med sin familj i Skogås, Huddinge. Att lära känna pojken och hans familj är en förutsättning för att assistansen ska fungera på bästa möjliga sätt. Pojken är snart 8 år och är i behov av assistans dygnet runt. Han är väldigt infektionskänslig.
Du kommer att jobba med pojken i hemmet men också i skolan.
Som personlig assistent jobbar du i någon annans hem och det är viktigt att du är lyhörd för familjens behov. Du ska kunna jobba självständigt men också i samspel med andra assistenter och pojkens föräldrar. Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss är det viktigt att du är ansvarsfull och noggrann i ditt utförande av arbetsuppgifterna enligt instruktioner, van att följa rutiner. Det är viktigt att du med din personlighet medverkar till att skapa lugn och trygg miljö i hemmet.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Vi är ensamma i branschen att vara specialiserade på barn som har behov av andningsstöd i hemmet. Läs mer om Novum Assistans här.
Regelbundna arbetsplats träffar äger rum där utveckling av uppdraget sker. Vi som assistans bolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som assistent.
Vem är du?
Personkemin mellan dig, barnet och familjen är avgörande, och vi lägger därför stor vikt vid hur du är som person. Vi söker dig som ser personlig assistans som ett yrke och tar dig an uppdraget med empati och professionell omsorg.
Du är lugn, observant och trygg i din yrkesroll. Du förstår vikten av att respektera familjens rutiner, integritet och roll i barnets liv. Du tar initiativ i din yrkesroll och samarbetar nära både kollega och familj.
Vi ser gärna att du är:
Ansvarsfull, empatisk och lyhörd
Lugn och uppmärksam
Punktlig och flexibel, och kan hoppa in när det behövs
Noggrann med dokumentation och rapportering
En god lagspelare
Detta ser vi som krav för att arbeta som assistent i uppdraget:
Att du har behärskar svenska i tal såväl som skrift
Att du är rökfri
Att du är av det kvinnliga könet
Utöver detta är det meriterande om du dessutom:
Om du är utbildad undersköterska.
Om tjänsten Vi söker timvikarier, du som assistent kan bli schemalagd både på dag, kväll- och nattpass. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse.
För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten heter - Utdrag för arbete med barn enligt LSS och finns på webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7730403-2115749". Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
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703 47 ÖREBRO Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
10011240