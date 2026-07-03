Personlig assistent i Piteå
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-07-03
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Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till ett liten flicka på cirka 10 månader. Barnet bor tillsammans med sina föräldrar i ett lugnt och välkomnande hem. Familjen är öppen, samarbetsvillig och mån om ett bra arbetsklimat för dem som arbetar där. Arbetsplatsen ligger i Sjulsmark, cirka 25 minuters bilresa från Piteå.
Om uppdraget
Uppdraget är medicinskt avancerat och flickan kräver tillsyn dygnet runt. Med anledning av flickans trakeostomi arbetar ni alltid två assistenter tillsammans — du är aldrig ensam med ansvaret. Arbetet sker i flickans hem och med ut när familjen är iväg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att övervaka flickans andning, hantera trakealkanyl, sköta slemsugning, ge inhalationer och tillföra näring via sond. Det är specialiserade moment som kräver fokus, noggrannhet och uthållig uppmärksamhet under hela arbetspasset.
Du får full introduktion i alla medicinska moment och fortlöpande utbildning under uppdragets gång. Tidigare medicinsk erfarenhet är inget krav — vi lär upp rätt person.
Vem är du?
Personkemin mellan dig, barnet och familjen är avgörande, och vi lägger därför stor vikt vid hur du är som person. Vi söker dig som ser personlig assistans som ett yrke och tar dig an uppdraget med empati och professionell omsorg.
Du är lugn, observant och trygg i din yrkesroll. Du är van vid att arbeta i någon annans hem och förstår vikten av att respektera familjens rutiner, integritet och roll i barnets liv. Du tar initiativ i din yrkesroll och samarbetar nära både kollega och familj.
Vi ser gärna att du är:
Ansvarsfull, empatisk och lyhörd
Lugn och uppmärksam även under långa pass
Punktlig och flexibel, och kan hoppa in när det behövs
Noggrann med dokumentation och rapportering
En god lagspelarePubliceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Familjen önskar att assistenten är kvinna
Du röker inte (rester av rök i kläder och hår kan påverka barnets andning)
Du har god svenska i tal och skrift
Eftersom arbetsplatsen ligger cirka 30 minuters bilresa från centrala Luleå, i ett område med begränsade bussförbindelse behöver du som sökande körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet på ett bra sätt.
Om anställningen
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt enligt schema. Tillträde enligt överenskommelse.
Om Novum Assistans
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som vill göra skillnad för individen, branschen och samhället. Hos oss är du delaktig genom regelbundna arbetsplatsträffar där uppdraget utvecklas tillsammans, och du får möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Läs mer om Novum här.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi tillämpar ett strukturerat urval där personlighet och bemötande väger tungt. För anställning hos Novum krävs BankID, som du även använder i tjänsten.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7721381-2084970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
9991461