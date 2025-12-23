Personlig assistent i Osby, sommarvikarie/timvik
2025-12-23
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Jag söker en lugn och stabil person som vill jobba som personlig assistent, som tim- och sommarvikarie. Passen kan variera, dag, kväll och journatt, även helger.
Jag är en 60-årig man med en MS diagnos. Jag bor själv, i en villa i Osby.
Du behöver ha körkort för att vara aktuell för tjänsten, då jag har en bil som körs av assistenten
Jag åker gärna på en bilutflykt, för ärenden eller för att träffa släkt och vänner, då är det du som assistent som kör. Ibland är jag iväg lite senare på kvällen och du bör vara bekväm med det.
Du behöver hjälpa mej med personlig omvårdnad samt hjälpa till med daglig skötsel av mitt hem. Utöver detta så varierar uppgifterna "efter väder och vind", då det i sig påverkar min dagsform. Jag fixar med hus och trädgård och är teknikintresserad.
Jag vill bli respekterad och vara delaktig så långt och länge som möjligt
Du bör ha så pass goda kunskaper i svenska så att vi kan kommunicera, trots min Osby dialekt. Man kan säga att jag är en ovanlig och något egensinnig man, som gärna vill göra saker på mitt sätt.
Jag röker pipa och förutsätter att du inte störs av detta.
Du bör inte vara allergisk mot rök, då jag röker inomhus.
Jag har idag 4 assistenter med varierande bakgrund och personliga intressen. Det som förenar dem är att de är händiga på olika sätt och vad det innebär med skötsel av ett hem.
Passen på tjänsten är fördelade på vardag, helg, jour på natten. Även dygnspass förekommer.
Personalrum finns på ovanvåningen för att skapa avskildhet.
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
Timlön
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556682-3638) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
