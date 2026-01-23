Personlig assistent i Örkelljunga
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örkelljunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örkelljunga
2026-01-23
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kvinna i centrala Örkelljunga. Uppdraget passar dig som är trygg, följsam och har förmågan att skapa lugn och stabilitet i vardagen. Du trivs med att arbeta nära en annan människa och vet hur viktigt det är att vara lyhörd och anpassningsbar. Vår uppdragsgivare önskar kvinnliga sökande.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Ditt uppdrag som assistent är att vara ett närvarande stöd i hemmet eller där kvinnan befinner sig - både praktiskt och socialt. Det krävs att du kan läsa av situationer, anpassa tempot efter behov, och arbeta med ett lågaffektivt och respektfullt förhållningssätt. Du behöver kunna ge utrymme, visa tålamod och vara konsekvent i ditt bemötande.
Tjänsten är på cirka 35% med möjligheter att arbeta extra pass/timmar. Arbetspassen är mellan 9:00-21:55 både vardagar och helger.
Centrala Örkelljunga. Körkort och bil är ett plus, men det räcker att du enkelt kan ta dig till och från arbetsplatsen.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, inom psykiatri, omsorg eller pedagogiskt stöd
Är lugn, trygg och inkännande
Är flexibel och kan anpassa dig till både lågt och högt tempo
Har ett lågaffektivt och lyhört arbetssätt
Är ansvarstagande och stabil över tid
Talar och förstår svenska obehindrat
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, förståelse för mänskliga möten och förmåga till samspel.
På Tindra har vi rökfria arbetsplatser.
Innan anställning kan påbörjas behöver vi få referenser från tidigare arbetsplatser, minst två kontaktuppgifter lämnas vid intervju, likaså behöver ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in för påseende.
Löpande rekrytering så skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag! Märk din ansökan med JUNGA.
Ring oss för mer information på 0435-15730
Kort om Tindra
Vår policy är att ge en bra och personlig service till våra uppdragsgivare med utgångspunkten att alla människor har rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsnedsättning.
Hos Tindra börjar din anställning med en tät dialog under introduktionen. Vi vill säkerställa att du trivs och utvecklas i ditt arbete. De månatliga arbetsplatsträffarna fyller en viktig funktion i din och arbetslagets fortsatta utveckling.
Din anställning omfattas av Fremias kollektivavtal för personliga assistenter. Tindra är mån om sin personal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till samtliga anställda. Vi vill att du stortrivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer? Läs gärna vidare på www.tindraassistans.se,
ta en titt på vår Facebook, Tindra personlig assistans eller slå oss en signal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: rekrytering@tindra-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JUNGA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tindra Personlig Assistans AB
(org.nr 556669-5713) Jobbnummer
9702281