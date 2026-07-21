Personlig assistent i Örebro, Fjugesta
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-21
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Vi söker personliga assistenter till en liten flicka på sex månader — både dig som vill arbeta på fast schemarad och dig som vill hoppa in som timvikarie vid behov. Flickan bor med sin mamma och pappa i ett lugnt och välkomnande hem på landsbygden mellan Fjugesta och Kumla. Familjen är öppen och mån om ett gott arbetsklimat, och du som trivs med barn och vill lära känna flickans behov kan bli en viktig del av hennes vardag.
Flickan är färdigbehandlad och väntar nu på att få komma hem tillsammans med sina assistenter. I den här rekryteringsomgången prioriterar vi därför dig som vill arbeta natt.
Om uppdraget Uppdraget är medicinskt avancerat och kräver tillsyn dygnet runt. Av medicinska skäl arbetar ni alltid två assistenter tillsammans — du är aldrig ensam med ansvaret. Att ni är två ställer också krav på samspelet: ni turas om med vissa moment och gör andra sida vid sida, och du och din kollega behöver kommunicera genom hela passet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att övervaka flickans andning, hantera trakealkanyl, sköta slemsugning och ge inhalationer. Momenten är specialiserade och kräver fokus och uthållig uppmärksamhet under hela arbetspasset.
Du får full introduktion i alla medicinska moment och fortlöpande utbildning under uppdragets gång. Tidigare medicinsk erfarenhet krävs inte — vi lär upp rätt person.
Arbetet är där uppdragsgivaren befinner sig. Det kan betyda lugna dagar i hemmet lika väl som utflykter med familjen, och du ska trivas med livet på landet.
Vem är du som sökande? Personkemin mellan dig, flickan och familjen är avgörande, och vi lägger stor vikt vid hur du är som person. Vi söker dig som ser personlig assistans som ett yrke och tar dig an uppdraget med empati och professionell omsorg.
Du är lugn och uppmärksam, och trygg i din yrkesroll. Du är van att arbeta i någon annans hem och respekterar familjens rutiner, integritet och roll i flickans liv. En viktig del av arbetet är att läsa av situationen: ibland behöver du kliva fram och ta plats, ibland sköter du assistansen mer i bakgrunden så att familjen får utrymme att bara vara familj.
Vi ser gärna att du är:
Ansvarsfull, empatisk och lyhörd
Lugn och uppmärksam även under långa pass
Punktlig och flexibel, och kan hoppa in när det behövs
Noggrann med dokumentation och rapportering
En god lagspelare som samarbetar nära både kollega och familPubliceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Du röker inte
Du tål pälsdjur (det finns katter i hemmet)
Du har god svenska i tal och skrift
B-körkort.
Arbetsplatsen ligger på landsbygden utan bussförbindelser, därför behöver du körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet. Bor du i Örebro, Kumla, Hallsberg eller Lekeberg når du arbetsplatsen på cirka 20 minuter med bil.
Om anställningen Vi söker både dig som vill ha en fast schemarad och dig som vill arbeta som timvikarie vid behov. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt enligt schema, och i den här omgången prioriterar vi nattpassen.
Start sker omgående. Du inleder med introduktionspass tillsammans med specialiserad vårdpersonal på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), så att du som assistent får bästa möjliga förutsättningar innan flickan kommer hem.
Om Novum Assistans Novum är en rikstäckande assistansanordnare som vill göra skillnad för individen, branschen och samhället. Hos oss är du delaktig genom regelbundna arbetsplatsträffar där uppdraget utvecklas tillsammans, och du får möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll. Läs mer om Novum här.
Ansökan Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi tillämpar ett strukturerat urval där personlighet och bemötande väger tungt. Skriv gärna om du söker fast schemarad eller timvikariat, och om du kan arbeta natt. För anställning hos Novum krävs BankID, som du även använder i tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938216-2109279". Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
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703 47 ÖREBRO Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
10008086