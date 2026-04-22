Personlig assistent i Luleå

Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2026-04-22


Vi söker både timvikarier och fastanställda assistenter till ett litet barn med omfattande omvårdnadsbehov. Barnet är ensambarn och bor tillsammans med sina föräldrar i en trygg hemmiljö. Trots sina vårdbehov är barnet nyfiket och tycker om att leka och upptäcka sin omgivning.
Om uppdraget
Som assistent arbetar du nära barnet i hemmet och vid utflykter. Behovet kräver tillsyn dygnet runt, och av medicinska skäl arbetar ni alltid två assistenter tillsammans för att säkerställa en trygg vård. I arbetsuppgifterna ingår framförallt att övervaka andning, hantera trakealkanylen, förebygga stopp genom slemsugning samt ge inhalationer. Barnet får även näring via sond vid behov. Du får full utbildning och introduktion i de medicinska momenten samt fortlöpande kompetensutveckling.
Vem är du?
För oss är personkemin mellan dig, barnet och familjen avgörande, och stor vikt läggs därför vid din personlighet och ditt bemötande. Vi söker dig som är lugn och trygg, har ett genuint barnasinne och är nyfiken och villig att lära dig nya moment inom vård och omsorg.
Vi ser gärna att du är:

Ansvarsfull, empatisk och lyhörd

Barnkär och engagerad

Punktlig men också flexibel och kan hoppa in vid behov

Initiativtagande och samtidigt en god lagspelare

Respektfull inför att arbeta i någon annans hem

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Du är kvinna

Du är icke-rökare

Du har god svenska i tal och skrift

Du har körkort och tillgång till bil då detta behövs för att du på ett bra sätt ska kunna ta dig till arbetsplatsen.

Om anställningen
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt enligt schema. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Novum Assistans
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund och som vill göra skillnad för individen, branschen och samhället. Som medarbetare hos oss är du delaktig genom regelbundna arbetsplatsträffar där uppdraget utvecklas tillsammans, och du får möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll.
Om rekryteringen
Urval sker löpande och mer information om uppdraget ges vid en eventuell intervju. För anställning hos Novum krävs BankID som du även använder i tjänsten.
I rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest som tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Du får en inbjudan via mejl efter att du har sökt tjänsten. Testet hjälper oss att matcha rätt person med rätt jobb, så att du som blir anställd får bästa möjliga förutsättningar att trivas och lyckas i uppdraget.
Välkommen med din ansökan till ett arbete där du verkligen gör skillnad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
