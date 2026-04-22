Personlig assistent i Luleå
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-04-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Luleå
, Älvsbyn
, Umeå
, Sundsvall
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vi söker både timvikarier och fastanställda assistenter till ett litet barn med omfattande omvårdnadsbehov. Barnet är ensambarn och bor tillsammans med sina föräldrar i en trygg hemmiljö. Trots sina vårdbehov är barnet nyfiket och tycker om att leka och upptäcka sin omgivning.
Om uppdraget
Som assistent arbetar du nära barnet i hemmet och vid utflykter. Behovet kräver tillsyn dygnet runt, och av medicinska skäl arbetar ni alltid två assistenter tillsammans för att säkerställa en trygg vård. I arbetsuppgifterna ingår framförallt att övervaka andning, hantera trakealkanylen, förebygga stopp genom slemsugning samt ge inhalationer. Barnet får även näring via sond vid behov. Du får full utbildning och introduktion i de medicinska momenten samt fortlöpande kompetensutveckling.
Vem är du?
För oss är personkemin mellan dig, barnet och familjen avgörande, och stor vikt läggs därför vid din personlighet och ditt bemötande. Vi söker dig som är lugn och trygg, har ett genuint barnasinne och är nyfiken och villig att lära dig nya moment inom vård och omsorg.
Vi ser gärna att du är:
Ansvarsfull, empatisk och lyhörd
Barnkär och engagerad
Punktlig men också flexibel och kan hoppa in vid behov
Initiativtagande och samtidigt en god lagspelare
Respektfull inför att arbeta i någon annans hemPubliceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Du är kvinna
Du är icke-rökare
Du har god svenska i tal och skrift
Du har körkort och tillgång till bil då detta behövs för att du på ett bra sätt ska kunna ta dig till arbetsplatsen.
Om anställningen
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt enligt schema. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Novum Assistans
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund och som vill göra skillnad för individen, branschen och samhället. Som medarbetare hos oss är du delaktig genom regelbundna arbetsplatsträffar där uppdraget utvecklas tillsammans, och du får möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll.
Om rekryteringen
Urval sker löpande och mer information om uppdraget ges vid en eventuell intervju. För anställning hos Novum krävs BankID som du även använder i tjänsten.
I rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest som tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Du får en inbjudan via mejl efter att du har sökt tjänsten. Testet hjälper oss att matcha rätt person med rätt jobb, så att du som blir anställd får bästa möjliga förutsättningar att trivas och lyckas i uppdraget.
Välkommen med din ansökan till ett arbete där du verkligen gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7578531-1961817". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30
)
703 47 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novum Assistans
9870656