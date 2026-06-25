Personlig assistent i Lagan
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljungby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljungby
2026-06-25
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Ljungby
, Alvesta
, Värnamo
, Växjö
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en man i 60-års åldern en bit från Lagan, Ljungby kommun. Mannen arbetar på daglig verksamhet och på fritiden gillar han bl.a. att gymma, bowla och spela spel. I arbetet ingår personlig omvårdnad, rehabilitering, motivering och aktivering. Det är viktigt att du är noga med rengöring och har en god hygien. Arbetsgruppen kännetecknas av mycket värme och omtanke om varann.
Vem är du som sökande? Du som söker är en glad, varm, social, tålmodig, ordningsam och flexibel person som kan ta egna passande initiativ. Du tycker om att vara ute och vill vara med och bidra och motivera till att uppdragsgivaren får ett aktivt liv. Du ska kunna jobba självständigt men också samarbeta och visa lojalitet och flexibilitet gentemot andra assistenter i gruppen. Viktiga egenskaper är att du visar respekt och värdighet gentemot uppdragsgivaren samtidigt som du är en person med positiv energi och gärna med mycket humor. Vi ser främst manliga sökande.
Det är positivt om du delar uppdragsgivarens kristna livssyn. Krav * B-körkort och bil, då mannen bor ute på landet * Rökfri * Goda kunskaper i engelska, då uppdragsgivaren är engelskspråkig.
Om anställningen
Anställningen en tills vidare anställning så läge uppdraget varar. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. varannan vecka torsdag 07-21 0ch varannan vecka måndag och onsdag kl 07-21 samt var 6:e lördag kl 07-18.
Regelbundna arbetsplatsträffar äger rum där utveckling av uppdraget sker.
Du får utbildning och introduktion i de medicinska uppgifterna och fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675079-2070686". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
9978756