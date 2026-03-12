Personlig assistent i Lagan 50%
2026-03-12
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en man i 60-års åldern en bit från Lagan, Ljungby kommun. Mannen arbetar på daglig verksamhet och på fritiden gillar han bl.a. att gymma, bowla och spela spel. I arbetet ingår personlig omvårdnad, rehabilitering, motivering och aktivering. Det är viktigt att du är noga med rengöring och har en god hygien. Arbetsgruppen kännetecknas av mycket värme och omtanke om varann.
Vem är du som sökande? Du som söker är en glad, varm, social, tålmodig, ordningsam och flexibel person som kan ta egna passande initiativ. Du tycker om att vara ute och vill vara med och bidra och motivera till att uppdragsgivaren får ett aktivt liv. Du ska kunna jobba självständigt men också samarbeta och visa lojalitet och flexibilitet gentemot andra assistenter i gruppen. Viktiga egenskaper är att du visar respekt och värdighet gentemot uppdragsgivaren samtidigt som du är en person med positiv energi och gärna med mycket humor. Vi ser främst manliga sökande.
Det är positivt om du delar uppdragsgivarens kristna livssyn. Krav * B-körkort och bil, då mannen bor ute på landet * Rökfri * Goda kunskaper i engelska, då uppdragsgivaren är engelskspråkig.
Om anställningen
Anställningen en tills vidare anställning så läge uppdraget varar. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
Regelbundna arbetsplatsträffar äger rum där utveckling av uppdraget sker.
Du får utbildning och introduktion i de medicinska uppgifterna och fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6326364-1890601". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
