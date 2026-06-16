Personlig assistent i Kristianstad - timvikarie
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-06-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Olofström
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent i Kristianstad - timvikarie
Vi söker nu personliga assistenter som kan arbeta som timvikarier i Kristianstad. Kunden är en man som bor i centrala Kristianstad. Han har behov av stöd under alla dygnets timmar och du kommer att vara del av en större arbetsgrupp. Kunden tycker om film samt att spela TV-spel.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
stöd vid matsituationer
stöd med all hygien samt toalettbesök
stöd med förflyttningar
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
kunden önskar att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg
du bör vara rökfri
ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift
vara flexibel och pålitlig
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: timanställning
Arbetstid: varierande arbetstid, dag, kväll samt natt med jour
Tillträde: omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-06-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Margaretha Jönsson, verksamhetschef via mejl margaretha.jonsson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7352221-2055310". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Garnisonsgatan 18 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9965692