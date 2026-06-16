Personlig assistent i Kristianstad - timvikarie

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-06-16


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Beskrivning av tjänsten som personlig assistent i Kristianstad - timvikarie
Vi söker nu personliga assistenter som kan arbeta som timvikarier i Kristianstad. Kunden är en man som bor i centrala Kristianstad. Han har behov av stöd under alla dygnets timmar och du kommer att vara del av en större arbetsgrupp. Kunden tycker om film samt att spela TV-spel.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter

stöd vid matsituationer

stöd med all hygien samt toalettbesök

stöd med förflyttningar

Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
kunden önskar att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg

du bör vara rökfri

ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift

vara flexibel och pålitlig

Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: timanställning

Arbetstid: varierande arbetstid, dag, kväll samt natt med jour

Tillträde: omgående

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-06-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Margaretha Jönsson, verksamhetschef via mejl margaretha.jonsson@frosunda.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7352221-2055310".

Arbetsgivare
Frösunda Personlig Assistans AB (org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Garnisonsgatan 18 (visa karta)
254 66  HELSINGBORG

Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans

Jobbnummer
9965692

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