Personlig assistent i Kalmar med omnejd
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar
2026-03-09
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Humana söker nu ett flertal assistenter som vill arbeta som vikarier hos våra kunder i Kalmar med omnejd både omgående men också över sommaren.
Under rekryteringsprocessen kommer vi att ta reda på mer om dig och vem du är samt vid eventuell anställning informera dig mer om kundernas behov, schema och arbetstider.
Samtliga nyanställda personliga assistenter får introduktion i yrket.
Vi kommer att genomföra fysiska intervjuer på Humanas kontor i Kalmar.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har möjlighet att arbeta dygnspass och varierade arbetstider på vardag och helg
har B-körkort (manuell)
vill arbeta hos kunder som bor i Kalmar, Smedby, Trekanten, Nybro
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
kan genomföra en utbildning i delegering
har god fysik och kan hjälpa till med förflyttningar
vill jobba utvecklande
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och autism
har erfarenhet av liknande arbete inom vård och omsorg
har erfarenhet av TAKK eller arbete med bildstöd
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är tidsbegränsad. Arbetet innebär varierande arbetstider, och arbetspassens längd är mellan 15-24 timmar.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta uppdragschef:
Linn Dahlqvist, linn.dahlqvist@humana.se
Magdalena Johansson, magdalena.johansson@humana.se
Madlene Kofler, madlene.kofler@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
