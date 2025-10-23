Personlig assistent i Järfälla
JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT ÅT MIG!
Nu har du en chans att få jobba som personlig assistent åt mig! Jag söker en assistent på ca 50%. Och som kan arbeta extra för att täcka upp vid sjukdom eller ledighet. Fler pass kan därför tillkomma. Arbetet är förlagt både dag, kväll och helger.
SNABBA FAKTA
Tjänstgöringsgrad: ca 50% (kvällar och helger ingår) Ett ordinarie pass är mellan 6-12 timmar. Vid behov kan passen dock se annorlunda ut.
Språk: Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
Körkort: Meriterande.
Tillträde: Snarast.
Vem är du?
Du behöver vara en öppen och flexibel person som har lätt att ta instruktioner. Du får gärna vara i min ålder (omkring 25-40 år). Bra fysik och förmåga att växla mellan högt tempo och längre vänteperioder är en fördel. Tjänsten handlar alltså inte om vård eller omsorg utan snarare service. Att arbeta som personlig assistent innebär att vara mina armar och ben och att finnas till hands i livets alla situationer. Alltså både när jag är ute och och tar en öl med polarna, när jag arbetar eller när jag ägnar mig åt något av mina förtroendeuppdrag. Du är förutsättningen för att jag ska kunna leva mitt liv som jag vill, oavsett vad det är som står på agendan.
Har du ett intresse för samhällsfrågor och inte är allt för konservativ så ska vi nog kunna komma överens.
Du behöver INTE har erfarenheter som personlig assistent sen tidigare, men du får gärna ha andra arbetslivserfarenheter.
Vem är det du ska jobba för då...
Jag är 33 år gammal och mycket samhälls- och idrottsintresserad. Just nu arbetar jag som handläggare på en statlig myndighet. På fritiden ägnar jag mig åt politik eller förtroendeuppdrag inom idrotten. Annars hänger jag ofta med mina kompisar eller flickvän, dricker öl, lagar mat eller ser på fotboll. Jag använder manuell rullstol överallt.
Oftast utgår tjänsten från mitt hem i Viksjö i Järfälla men start- och slutadress kan variera. Du ska även kunna följa med på resor med övernattning inom och vid vissa tillfällen även utanför Sverige. Körkort är meriterande, men inget krav
ÖVRIGT:
Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts snarast, enligt överenskommelse. Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi på Bra Assistans värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Bra Assistans i Örebro AB arbetar med personlig assistans till människor med funktionsnedsättningar enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL). Alla människor har rätt till ett bra liv och det eftersträvar vi på Bra Assistans i Örebro AB - vi styrs av kundens behov! Bra Assistans i Örebro AB har huvudkontor i Örebro men andra kontor i Göteborg, Västerås och Stockholm. Kunder och anställda runt om i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@bra-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BE25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bra Assistans i Örebro AB
(org.nr 556700-8171), http://www.bra-assistans.se Arbetsplats
Bra Assistans I Örebro AB Jobbnummer
9570847