Personlig assistent i Hudiksvall
Ab Assistansbyrån Vilja / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-07-19
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Assistansbyrån Vilja i Hudiksvall
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
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eller i hela Sverige
Vi söker engagerade personliga assistenter – som gör skillnad varje dag!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu personlig assistenter som vill bli en viktig del av vårt team. Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning och bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet.
Om yrket
Arbetet innebär att ge stöd i vardagen utifrån den funktionsnedsattes individuella behov. Det handlar om personlig omvårdnad, hushållssysslor, matlagning, fritidsaktiviteter och att följa med på olika ärenden eller utflykter. Du arbetar med respekt för den funktionsnedsattes integritet och önskemål. Sökande som uppfyller våra baskrav blir kontaktade för mer information om tjänsterna.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete.
Grundläggande utbildning och introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll.
Ett engagerat team och en arbetsplats där du blir uppskattad.
Möjlighet att utvecklas inom yrket.
Omfattning
Anställningsform: Enligt överenskommelse (heltid eller deltid).
Arbetstider: Dag, kväll, natt och helg Publiceringsdatum2026-07-19Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Ansökan görs via vår rekryteringsportal.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt team!
Företagsinformation
Assistansbyrån Vilja ordnar personlig assistans med Delaktighet, Glädje och Engagemang som ledord. Vi arbetar tillsammans för att ge assistans med allra bästa kvalitet. Vårt motto är "Hinder är till för att hoppa över!" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Assistansbyrån Vilja
(org.nr 556888-9132), https://abvilja.tidvis.se/lediga_tjanster
Garluö 5 (visa karta
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824 93 HUDIKSVALL Arbetsplats
Assistansbyrån Vilja AB Kontakt
Susanne Westin 070-4440190 Jobbnummer
10006095