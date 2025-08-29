Personlig assistent i Horda 2 tjänster 60-70%
2025-08-29
Du kommer att inga i en assistentgrupp som jobbar for att ge var uppdragsgivare basta mojliga assistans. Uppdragsgivaren ar en man i 25-årsåldern som bor i egen lagenhet och lever ett aktivt och socialt liv. Mannen jobbar som ungdomsledare inom kyrkan dar du som assistent kommer vara med under hans arbetstid och vi ser det som positivt om du delar mannens kristna livsaskadning.
Mannen kommunicerar med hjalp av bildstod (Bliss) och det ar darfor viktigt att du beharskar det svenska spraket i tal och skrift, Utover det soker vi dig som ar en mogen, ansvarsfull, glad och positiv person. Du ar kreativ med en vilja att hitta pa aktiviteter samtidigt som du ar strukturerad da struktur ar viktigt i uppdraget.
Novum ar en rikstackande assistansanordnare som arbetar utifran en kristen vardegrund vars ambition ar att gora skillnad for individen, branschen och i samhallet. Lopande urval gors, darfor kan tjansten komma att tillsattas innan sista ansokningsdatum.
I detta uppdrag ser vi det som krav att du:
Beharskar det svenska spraket flytande i tal och skrift
Har korkort
Om anstallningen
Anställningsformen är tillsvidareanställning så länge uppdraget varar.
Vi söker två tjänster på 60-70%
Arbetstiden ar forlagd till dygnspass
Vi erbjuder fast timlon enligt overenskommelse. Ovriga ersattningar enligt kollektivavtal.
Urvalsprocessen sker lopande och mer information om uppdraget fas vid en eventuell intervju. Tilltrade sker enligt overenskommelse. For anstallning hos Novum Assistans kravs att du har ett BankID och godkanner att anvanda ditt BankID i tjansten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://www.novumassistans.se/ Arbetsplats
Novum Assistans Kontakt
Marie Johansson marie.johansson@novumassistans.se Jobbnummer
9483790