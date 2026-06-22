Personlig assistent i Hammarby Sjöstad
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-22
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Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Vi söker en kvinnlig personlig assistent, mellan 20-45 år, för en långvarig tjänst till en 35-årig kvinna i Hammarby Sjöstad.
För att passa för detta uppdrag har vi denna kravprofil:
• Kvinna 20-40 år
• Ansvarsfull, lyhörd, ärlig och empatisk
• God samarbetsförmåga, då det är dubbelassistans
• Hög arbetsmoral
• Bra fysisk form, utan problem med rygg, knän, axlar
• Rökfri
Kunden bor i egen lägenhet i Hammarby Sjöstad, och har ett stort hjälpbehov pga flera funktionsnedsättningar.
Då du kommer att jobba mycket med kommunikation och vara hennes språkrör då hon inte har eget tal är det viktigt att du kan tala, skriva och uttrycka dig väl i det svenska språket.
Musik och sång är viktiga inslag i hennes vardag så du ska ha förmågan att kunna släppa loss och sjunga med henne, det underlättar mycket att ha barnasinnet i behåll. Annat som roar henne är promenader ute, och att besöka museum och köpcentrum.
I arbetsuppgifterna ingår hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp med träning, och i ett hem förekommande hushållssysslor.
Det är ett fysiskt arbete så du ska inte ha några problem med rygg, axlar, knän då kunden behöver hjälp med gångträning och annan förflyttning.
Då du jobbar med dubbelassistans så är det viktigt att kunna samarbeta med samtliga i gruppen, och vi lägger stor vikt vid att personkemin stämmer med kunden.
Omfattning: tjänst 88 %, arbetstider: vardagar 8.00-15.30/15.30-22.00, vilket innebär både dag och kvällspass enligt rullande schema
Tillträde: enligt ök
Ansökan med CV och personligt brev skickas till rekrytera.assistent@gmail.com
Arbetsgivare är Assistans Kompetens Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: rekrytera.assistent@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställning - Sommarvikarie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008)
120 65 STOCKHOLM Kontakt
Kund och personalansvarig
Maria Bergman maria@assistanskompetens.se Jobbnummer
9973565