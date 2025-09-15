Personlig assistent i Hammarby Sjöstad
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Kompetens I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Personlig assistent Hammarby sjöstad
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna på 34 år.
För att passa för detta uppdrag har vi denna kravprofil:
• Kvinna 20-40 år
• Ansvarsfull, lyhörd, ärlig och empatisk
• God samarbetsförmåga, då det är dubbelassistans
• Hög arbetsmoral
• Bra fysisk form, utan problem med rygg, knän, axlar
• Rökfri
Kunden bor i egen lägenhet i Hammarby sjöstad och har ett stort hjälpbehov pga flera funktionsnedsättningar.
Arbetet är varierande och styrs utifrån kundens behov, det kan vara personlig omvårdnad, förflyttning och daglig träning, hushållssysslor och andra aktiviteter inom och utom hemmet. Man jobbar huvudsakligen med dubbelassistans.
Vi söker dig som har en positiv livssyn, är empatisk, lyhörd och ansvarsfull, kan samarbeta men även arbeta självständigt. Du ska ha förmågan att ta egna initiativ och kunna anpassa dig efter dagens situation. Vi vill att du ska vara rökfri, eftersom arbetet sker nära kunden. God kunskap i svenska språket i både tal och skrift är mycket viktig för kommunikation med kunden och för dokumentation. Du behöver ha en god grundfysik då kunden förflyttar sig med hjälp av dig som levande stöd. Det förekommer situationer med manuella lyft.
Kunden använder flera olika typer av bildstöd i sin kommunikation då hon saknar eget tal, och kunskap om AKK är meriterande, men inget krav, men du ska ha viljan att lära dig om det. Musik och sång är viktiga inslag i hennes vardag så du ska ha förmågan att kunna släppa loss och sjunga med henne, det underlättar mycket att ha barnasinnet i behåll. Annat som roar henne är promenader och att besöka museum och köpcentrum.
Då du jobbar med dubbelassistans så är det viktigt att kunna samarbeta med samtliga i gruppen och vi lägger stor vikt vid att personkemin stämmer med kunden.
Omfattning: Schemaanställning på 35 Tim/vecka, och innebär både dag och kvällspass enligt rullande schema. INGA nätter.
Tilltäde: omgående Ansökan med CV och personligt brev skickas till rekrytera.assistent@gmail.com
Arbetsgivare är Assistans Kompetens Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: rekrytera.assistent@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hammarby Sjöstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), http://www.assistanskompetens.se
120 64 STOCKHOLM Kontakt
Kund och personalansvarig
Maria Bergman maria@assistanskompetens.se Jobbnummer
9508071