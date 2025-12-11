Personlig assistent i Flen - extra.
Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Flen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Flen
2025-12-11
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living i Flen
, Eskilstuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta extra långa dag/kvällspass som personlig assistent till en ung man, som bor med sina föräldrar och sin lillebror i en stor lägenhet i centrala Flen. Arbetet innebär omfattande och avancerade omvårdnadsinsatser, varför det är starkt meriterande om du som söker har dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg.
Familjen önskar endast kvinnliga sökanden.
Du bör ha lätt för att följa instruktioner, men inte heller vara rädd för att ta egna initiativ och agera snabbt när situationen så kräver. Du behöver vara uppmärksam, flexibel och följsam och trivas med att arbeta i ett tajt team i nära samarbete med anhöriga. Det är konstant dubbelbemanning i assistansen.
I hemmet finns en katt, så du kan inte vara allergisk eller rädd.
Arbetstiden är 07.30-20.00 och 08.30-21.00.
Maila din ansökan till evelina.dagberg@kooperativetemil.se
och märk din ansökan "Avd 23".
Vid en eventuell anställning kommer du att behöva visa upp legitimation samt ett utdrag ur belastningsregistret.
Kooperativet EMIL är en assistansanordnare som har varit verksam sedan 1994. Hos oss finns idag ca 40 medlemmar och drygt 200 medarbetare.
Vår målsättning är att erbjuda medlemmarna en god livskvalité med trygghet och säkerhet i sin assistans, samtidigt som vi vill säkerställa en god arbetsmiljö för assistenterna.
Vi fokuserar på våra medlemmars integritet, det mänskliga värdet och att våra medlemmar ska ha ett så oberoende liv som möjligt med hjälp av personlig assistans. Vi är idag verksamma främst i Södermanland, för att ha närhet till våra medlemmar och anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: evelina.dagberg@kooperativetemil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avd 23". Arbetsgivare Emil Eskilstuna Modellen av Independent Living
, http://www.kooperativetemil.se
642 31 FLEN Arbetsplats
Kooperativet Emil Kontakt
Evelina Dagberg evelina.dagberg@kooperativetemil.se 016517430 Jobbnummer
9639798