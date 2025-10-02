Personlig assistent i Falun
2025-10-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Behöver du mer jobb eller få in foten och börja som timvikarie inom personlig assistans? Vi söker fler människor med hjärtat på rätt ställe!
Studerar du och vill jobba extra? Bara nyfiken på yrket?
Kanske säkra nästa års sommarjobb redan nu?
När du börjar som timvikarie så ökar chansen att bli anställd på schema, så fort en passande tjänst kommer. Du får chansen att lära känna en eller flera kunder och bygga relationer.
Att vara personlig assistent innebär att du hjälper en annan person att leva ett gott liv. Behovet av stöd är individuellt och det absolut viktigaste är personkemin.
För att vara en bra assistent innebär att vara ansvarfull och lyhörd. Det är ett väldigt utvecklade jobb och du gör skillnad varje dag!
Sök idag, vi intervjuar löpande!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
