Personlig Assistent i centrala Härnösand på 50%
Kram Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härnösand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härnösand
2026-07-28
, Mark
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, Kramfors
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eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till 50 årig man i centrala Härnösand – 60 %
Kram Assistans söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en man som bor i centrala Härnösand.
Är du en positiv person med nära till skratt och ett genuint intresse för att arbeta med människor? Då kan du vara den vi söker!
Vår kund är rullstolsburen och har ett stort intresse för hockey. Han tycker om att komma iväg på olika aktiviteter och uppskattar en assistent som vill vara delaktig och bidra till en aktiv och innehållsrik vardag. Humor är en viktig del av hans personlighet, och därför söker vi dig som också har ett glatt humör och ett positivt förhållningssätt.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i kundens vardag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
● Hjälp med personlig hygien.
● Hjälp med av- och påklädning.
● Matlagning och andra vardagliga sysslor.
● Stöd och följe vid fritidsaktiviteter, exempelvis hockeymatcher och andra utflykter.
● Stöd i samband med daglig verksamhet.
● Följa med till varmvattenbad en gång i veckan.Om tjänsten
● Tjänstgöringsgrad: 60 %
● Arbetstid: Dygnspass med sovande jour
● Arbetsplats: Centrala Härnösand
Vi söker dig som
● Har B-körkort (krav).
● Är trygg, ansvarstagande och lyhörd.
● Har ett gott bemötande och ett positivt förhållningssätt.
● Har humor och bidrar till en trivsam vardag.
● Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet.
Hos Kram Assistans får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, respekt och omtanke står i fokus.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Skapa en profil och skicka in cv och personligt brev via: www.kramassistans.primass.se
Kram Assistans är ett assistans bolag som har sitt säte i Kramfors och vi har kunder i Kramfors, Härnösand och Sollefteå.
Ledorden i vår verksamhet är:
• Kommunikation
• Respekt
• Ansvar
• Medmänsklighet
Vi erbjuder:
• En trygg anställning med kollektivavtal (Fremia).
• Introduktion och fortbildning.
• Friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Härnösand". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kram Assistans AB
(org.nr 559452-4562)
871 65 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mary-Anne Näslund maryanne@kramassistans.se 0722338570 Jobbnummer
10014066