Personlig assistent i Bro
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-22
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En liten flicka, knappt två månader gammal, ska snart få komma hem till sin familj för första gången. Sedan födseln har hon vårdats på sjukhus, och nu förbereds hemkomsten tillsammans med de assistenter som ska bli en del av hennes vardag.
Här blir du en del av en helt nystartad assistentgrupp. Ni är delaktiga att säkerställa rutiner och ett fungerande samarbete från grunden vilket ställer krav på att du är prestigelös, flexibel och bidrar till en god stämning i gruppen.
Flickan bor med sin mamma och pappa och tre äldre syskon på 2, 7 och 8 år i centrala Bro. Familjen är varm och engagerad, och hemma kan det stundtals vara ganska livligt. Du som trivs med barn och med ett aktivt familjeliv kan bli en viktig del av flickans vardag.
Om uppdraget Uppdraget är medicinskt avancerat och kräver tillsyn dygnet runt. Flickans trakeostomi innebär att ni alltid är två assistenter tillsammans — du är aldrig ensam med ansvaret. Att ni är två ställer också krav på samspelet: ni turas om med vissa moment och gör andra sida vid sida, och du och din kollega behöver kommunicera genom hela passet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att övervaka flickans andning, sköta trakeostomin och hantera trakealkanylen, sköta slemsugning samt ge näring via sond i näsan. Momenten är specialiserade och kräver fokus och uthållig uppmärksamhet under hela arbetspasset. Eftersom flickan är infektionskänslig är noggrann hygien och en ren miljö omkring henne en lika viktig del av arbetet — det är en förutsättning för att hålla henne trygg och frisk. Det medicinska och det dagliga omsorgsarbetet hänger tätt ihop, och båda delarna ingår i att ge henne en god och säker tillvaro.
Du får full introduktion i alla medicinska moment på Nya Karolinska i Solna och fortlöpande utbildning under uppdragets gång. Tidigare medicinsk erfarenhet krävs inte — vi lär upp rätt person.
Vem är du som sökande? Personkemin mellan dig, flickan och familjen är avgörande, och vi lägger stor vikt vid hur du är som person. Det är dina egenskaper som avgör.
Vi söker dig som tycker om barn och trivs i ett hem där det stundtals är full fart. Du är lugn, pedagogisk och varm, och du har lätt för att vara lyhörd för flickans och familjens behov. Du är noggrann i ditt arbete, tar egna initiativ när det behövs och är trygg nog att läsa av situationen — ibland kliver du fram och tar plats, ibland sköter du assistansen mer i bakgrunden så att familjen får utrymme att bara vara familj.
Vi ser gärna att du är:
Lugn, pedagogisk och uppmärksam
Lyhörd och varm i ditt bemötande
Noggrann och ansvarsfull
Initiativrik och självgående
En god lagspelare som samarbetar nära både kollega och familj
Talar du även finska ser vi det som ett extra plus.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Du tycker om barn
Du röker inte
Du har god svenska i tal och skrift
Hemmet ligger nära både pendeltåg och buss, så du behöver inget körkort för det här uppdraget — du tar dig enkelt till och från arbetet med kollektivtrafik.
Om anställningen Vi söker både dig som vill ha en fast schemarad och dig som vill arbeta som timvikarie vid behov. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt enligt schema. Tillträde sker med hänsyn till flickans planerade hemgång.
Innan dess inleder du med introduktionspass tillsammans med specialiserad vårdpersonal på LIVA vid Nya Karolinska i Solna, så att du som assistent får bästa möjliga förutsättningar inför hemkomsten. För anställning hos Novum krävs BankID, som du även använder i tjänsten. Inför anställningen gör vi också en bakgrundskontroll mot polisens belastningsregister.
Om Novum Assistans Novum är en rikstäckande assistansanordnare som vill göra skillnad för individen, branschen och samhället. Hos oss är du delaktig genom regelbundna arbetsplatsträffar där uppdraget utvecklas tillsammans, och du får möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll. Läs mer om Novum här.
Ansökan Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi tillämpar ett strukturerat urval där personlighet och bemötande väger tungt. Skriv gärna om du söker fast schemarad eller timvikariat. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917570-2111280". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Novum Assistans Jobbnummer
10009050