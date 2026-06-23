Personlig assistent i Ängelholm
Lyckliga Nycklar AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2026-06-23
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
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Lyckliga Nycklar bedriver personlig assistans i mindre skala främst i Nordvästra Skåne. Den personnära kontakten är viktig för oss. Vi har lång erfarenhet av personlig assistans i en stor verksamhet och den kunskapen använder vi i det vi brinner för: det lilla formatet. Vi har ett nära samarbete mellan kund och alla medarbetare där vi utvecklas både gemensamt och individuellt.
Vi söker en personlig assistent till en medelålders kvinna med eget boende i Ängelholm. Hon är en stark personlighet med mycket humor, men också stora känslor. Det är ett utmanande arbete där du som assistent får använda lågaffektivt bemötande och tydliga riktlinjer. Kunden har egen bil och körkort är ett krav. Hon älskar hockey och att resa, så om du hejar på Rögle är det toppen!
Tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med diagnoser inom autismspektrumtillstånd är meriterande, likaså erfarenhet av utåtagerande beteenden. Som stöd i ditt arbete har du som anställd kontinuerlig utbildning och handledning. Vi lägger stor vikt vid att utveckla arbetet, men att bibehålla tryggheten som en stabil vardag ger.
Vi söker personal för återkommande vikariat samt en deltidstjänst på ca. 50%. Passen är mellan 15 och 24 timmar långa med sovande jour.
Det är en rökfri arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: alva@lyckliganycklar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grupp 5". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lyckliga Nycklar AB
(org.nr 556922-4065) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974991