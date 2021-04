Personlig assistent i Åhus, tim- och sommarvikarie, ref.nr 226-2 - MejDej-kooperativet - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad

Prenumerera på nya jobb hos MejDej-kooperativet

MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad2021-04-06Jag är en idrottsintresserad 45-årig man med psykiskt funktionshinder. Jag bor i ett litet hus i en trevlig miljö med egen lättskött trädgård i Åhus. Jag behöver hjälp med att strukturera min vardag och att klara av mitt hushåll med allt vad det innebär.Som person är jag lugn och snäll men blir ibland störd i min koncentration eftersom jag har hörselhallucinationer.På arbetsplatsen arbetar vi dygnspass mellan 8-8, vilket inkluderar 6 timmars sovande jour på natten. Vi är för närvarande 5 schemalagda assistenter där några har arbetat hos mig en längre tid.Jag söker nu timvikarier som kan rycka in vid behov. Under juli och augusti kan jag erbjuda dig heltid. Det är en fördel om du är 22 år eller äldre. Det kvittar om du är man eller kvinna, men du bör ha en personlig mognad. Ditt jobb är ett serviceyrke som ställer krav på personliga egenskaper. Du måste ha ansvarskänsla, vara tålmodig och ha stor respekt för den personliga integriteten. Du ska vara trygg i dig själv, flexibel, ärlig, uppriktig och punktlig. Erfarenhet från psykiatrin är ett plus. Du ska inte vara främmande för att ta tag i olika praktiska göromål såväl inomhus som utomhus. Humor och engagemang är andra bra egenskaper. Det är en fördel om du är rökfri. Som personlig assistent förväntar jag mig att du är intresserad av och har förståelse för vad god omvårdnad är. Störst vikt läggs vid personlig lämplighet.Om ansökanAnsökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Ange refnr: 226-20212021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Mejdej-KooperativetCardellsgatan 829125 Kristianstad5672281