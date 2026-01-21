Personlig assistent hos en ung kvinna, Göteborg
2026-01-21
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Göteborg.Vad innebär den här tjänsten?
Tjänsten är en deltid med arbetstider på vardagskvällar och helger.
Kunden är en 20-årig tjej med ryggmärgsbråck. Du kommer att stödja henne med personlig omvårdnad som att äta, med påklädning och med hygien som dusch och toalettbesök. Från och till har hon smärtproblematik och det händer att hon får ångestattacker. Du har förmåga att hantera och bemöta henne under dessa genom att trösta eller hitta annat att fokusera på. Därför ser vi gärna att du är en lugn och trygg person.
På fritiden tycker tjejen väldigt mycket om att sminka sig, måla naglarna och lyssna på musik. Hon bor med sin familj och det finns en katt i hemmet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
är ansvarstagande, lugn och trygg
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
har erfarenhet som personlig assistent eller liknande
tål pälsdjur
erfarenhet av RIK-ning är ett stort plus
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Vardagar kl 14-20
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Rekryteringsspecialist Madeleine Jönsson 010-130 32 49
Verksamhetschef Sara Lindstrand 010-130 36 15
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
