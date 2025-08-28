Personlig assistent hos 15-årig kille centrala Sthlm
2025-08-28
Vi söker en snäll och kompetent assistent till en mycket social 15-årig kille som är glad som en solstråle.
Du ska kunna ta dig till arbetsplatsen som är både Östermalm och aktiviteter och skola i Djursholm. Dock sker det mesta av arbetet inne i centrala Sthlm där kunden bor.
Du skall helst vara en positiv aktiv kvinna i åldern 25-50 .
Arbetstiderna vardagar är 16.15-ca 20/22 eller 16.15-08 med viss vilotid(jour)då du hjälper till vid behov på natten. Helger och skollov finns även möjlighet till dagpass.
Kunden har ickeverbal autism nivå 2, medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Hans intressen är att lyssna på musik och kolla film på ipad som är alltid är med honom, att rida, kuta runt och busa. Gå på promenad, springa ute i naturen och upptäcka och fika ute, hoppa studsmatta, poolbad främst men även havsbad. Det är även mysigt att vara på kolonilotten vid Stora Skuggan.
Viktigt att förstå är att han behöver tillsyn all vaken tid och pedagogisk träning av vardagsfärdigheter.
Då denna kille är somatiskt sjuk med svåra smärtor ibland, kan han vara utåtagerande mot andra och sig själv under smärtanfall. Där är ditt tålamod och goda hjärta avgörande. Du är bra på att läsa av situationen och kan anpassa dig efter hur hans dagsform är. Viktigt att du förstår din roll som personlig assistent i ett hem. Du är prestigelös och lösningsfokuserad. Du är inte pälsdjursallergiker då denna kille kan ha ridning på schemat. Du är rökfri.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Assistera och vara en kommunikativ assistent i aktiviteter, i och utanför hemmiljön.
Träna kommunikation AKK, på Tobii Dynavox. Du har inga svårigheter att hantera spel, appar och annan teknik. Du får introduktion på arbetsplatsen.
Att du kan arbeta lågaffektivt i ditt bemötande ser vi som en självklarhet.
Fritidsaktiviteter du kommer att följa med på och ansvara för är tex besök på museum och utevistelser på bla Rosendal och Skansen, simning, trampolinpark, ridning, simning, gympa förekommer.
Hygien - hjälpa till vid byte av stomi och ge mediciner
Arbetstider är vardagseftermiddagar från 16,15/kväll/ natt då jour ingår och du hjälper till om behov uppstår och även dagtid helger/skollov, du möter upp vid skola eller hemkomst från skolan. Även morgonarbete och följa med skolan kan bli aktuellt.
Även vara medföljande/åka till sjukhus kan bli aktuellt.
Önskemål:
Kunskap och erfarenhet av barn med icke verbal autism och if.
Erfarenhet att träna AKK Tobii Dynavox - du bör vara intresserad av detta, utbildning kommer ske fortlöpande.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Körkort
Dock sätter vi högst krav på personlig lämplighet , att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift sedan går mycket annat att lära sig. Meriterande: Sjukvårdskunnig - som att byta stomi och kunna avgöra om ett barn är sjukt/behöver vård. Erfarenhet av hästar/kan rida Aktiv, intresserad av gympa för funkisbarn och sjukgymnastik
Intervjuer sker löpande, tjänsten tillsätts under mitten/slutet av augusti.
Du söker jobbet genom att skapa ett konto A-Assistans.primass.se och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Om oss på A-Assistans nöjer vi oss inte bara med Hos oss är alla unika av bästa kvalitet. Det uppnår vi genom stabila och personalgrupper som värdesätter ett gott klimat, låter alla komma till tals och bemöter varandra med respekt. Personalgruppen träffas regelbundet för att gå igenom assistansen, värderingsfrågor och arbetsmiljö. A-Assistans Lemir AB är ett privat företag som samordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Göteborg, Hudiksvall, Karlstad, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vi har kollektivavtal, Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester-, Ob-ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2000 kr för heltid och år. Så ansöker du
