Personlig assistent Heltid tillsvidare

På kunds begäran söker vi här med en ny assistent, ser gärna manliga sökanden. Vår kund är en herre 65+ med ett stort motorintresse både på vägen och i vattnet och som gillar en aktiv vardag. Vår kund har diagnosen MS och sitter i rullstol och behöver stöd med det mesta som finns runt omkring honom. Tidigare erfarenhet av de vanligt förekommande lyft hjälpmedlen är inte ett krav men det är bra om du som söker har använt det innan. Du som söker bör vara social glad och trevlig samt ha körkort. Hund finns i bostaden. Tillsättning av tjänst enligt överenskommelse.