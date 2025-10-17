Personlig assistent heltid - dagtid måndag till fredag
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Unik chans för dig med erfarenhet som personlig assistent!
Heltid hos en social kille, fast schema dagtid måndag-fredag med trygg anställning och meningsfulla arbetsuppgifter.
Vi söker nu en personlig assistent som vill arbeta hos en av våra brukare, en vuxen kille med en stor fysisk funktionsnedsättning. I din roll som assistent ingår att hjälpa vår kund med allt som hör vardagen till och vi söker därför en personlig assistent som har erfarenhet av att, med stor respekt och ödmjukhet, hjälpa till med det mest personliga. Du som söker ska också vara lyhörd samt ha förmåga att läsa av kroppsspråk och även mindre tydliga signaler då brukaren inte har någon talförmåga men är social och vill kunna kommunicera med sin omgivning. Du kommer framför allt att assistera brukaren i hemmet som han delar med sin familj, bestående av föräldrar och syskon, vilket ställer särskilda krav på din professionalitet.
För att du ska passa för den här tjänsten behöver du vara lugn, inlyssnande, initiativrik och punktlig. Du bör vara i fysisk god form då tyngre lyft kan förekomma och du ska känna dig bekväm med att ta eget ansvar samt arbeta självständigt. Vid utflykter och aktiviteter utanför hemmet använder vår kund sin egen bil varför körkort är en förutsättning för tjänsten. Vid sökandet av rätt person kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av liknande arbete kommer att vara meriterande.
Familjen är bosatt utanför Eskilstuna vilket förutsätter att du är bilburen då det inte finns tillgänglig kollektivtrafik. De har ett stort djurintresse varför du inte bör vara allergisk eller ha något emot att vistas i närheten av djur.
Tjänsten som utlyses är en heltidstjänst. Arbetstiderna är i huvudsak förlagda till dagtid, men det är en fördel om du vid behov kan vara flexibel och ibland även ha möjlighet att arbeta extra, till exempel vid en kollegas sjukfrånvaro.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden varför vi rekommenderar dig som är intresserad att skicka din ansökan så snart som möjligt.
