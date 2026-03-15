Personlig Assistent Gustavsberg - Sommar och vidare
2026-03-15
Kom och jobba med oss på Värmdö!
Vi söker en kvinnlig assistent som vill jobba som sommarvikarie och timvikarie. Till hösten kan vi erbjuda något/några fasta pass i veckan och därutöver extra extra vid behov. Vi kan erbjuda såväl dagtid, kvällstid som helger.
Är du en fantasifull tjej mellan 25 - 55 och som vill vara med en go och glad tjej som sprider mycket kärlek runt sig på livets äventyr? Brinner du för att hjälpa andra att utvecklas? Då kan du vara den vi söker!
Uppdraget
Uppdragsgivaren är en mycket varm och glad ung dam på 34 år. Hon kommunicerar genom bildstöd, kroppsspråk, tecken som stöd och en del ord verbalt.
Musik, Bada, disco, läsa böcker och rida är bara några av de många saker hon gillar att göra.
Hon har assistans dygnet alla dagar i veckan med vaken natt.
Vem är du?
Vi ser gärna att du haft minst ett eller två arbeten tidigare med goda referenser. Du ska se detta arbete som långsiktigt då alla inblandade mår bäst av kontinuitet.
För kommunikationens skull måste du behärska det svenska språket fullt ut. Du har goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift, datorvana samt erfarenhet av dokumentation.
Du måste vara simkunnig eftersom hon badar och simmar flera gånger i veckan. Har du erfarenhet av alternativ kommunikation, AKK, eller tecken som stöd, är det mycket meriterande, men inget krav.
Vi förväntar oss att du är rökfri då vi inte kan tillåta rökning på arbetstid.
Stämmer det in på dig är du välkommen med din ansökan!
APONA Assistans
Vi är ett mindre assistentbolag som satsar på personal och kvalitet.
Du kommer självklart att få god introduktion av arbetsledare och erfarna assistenter.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har avtal FREMIA-Kommunal
Gå in och läs om oss på vår hemsida.
Vi fram emot att få höra ifrån dig! Märk din ansökan "Assistent på Värmdö" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansöka gärna via hemsidan
E-post: christina.sjolander@apona.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Värmdö". Arbetsgivare Apona AB
(org.nr 556674-3513), http://www.apona.se
134 36 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Gustavsberg Kontakt
Anna Berglund anna.berglund@apona.se 070-440 39 19 Jobbnummer
9798198