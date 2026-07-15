Personlig assistent för ett vikariat på 80%
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vårgårda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vårgårda
2026-07-15
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Vårgårda
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker en engagerad och omtänksam personlig assistent till en positiv och livsglad kvinna på 50+. Hon bor i sin egen lägenhet i Vårgårda tillsammans med sina katter. Hon har inget tal samt lider av epilepsi och behöver hjälp och stöttning i hela sin vardag. Din roll blir att assistera henne med allt från omvårdnad och hemsysslor till olika aktiviteter – och förstås bidra med gott sällskap!
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till årsskiftet. Arbetstiden är förlagd på dagar, kvällar och helger enligt ett rullande schema på 80%.
Vem är du?
Vi söker dig som är en positiv och ansvarsfull person. Erfarenhet och utbildning är ett plus men det viktigaste är att du är rätt person och att ni trivs ihop. Du behöver vara lugn, lite envis och ha tydlig kommunikation. En god fysik och humor är också viktigt! Det vore bra om du har körkort men det är inte nödvändigt, däremot är mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift ett krav.
Omfattning:
Tjänsten omfattar ett vikariat för en tjänstledig kollega på 80 % enligt ett rullande schema med varierande tider under dag, kväll och helg. Innan tillträde erbjuder vi introduktionspass som timanställd för att säkerställa att du känner dig trygg och förberedd i din nya roll. Vikariatet sträcker sig från omgående till och med årsskiftet.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb – det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
🌟 Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen. 🤝 Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team. 📜 Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal. 💚 Generöst friskvårdsbidrag som beräknas på din arbetade tid.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess/ anställningsvillkor:
Vi hör löpande av oss till dem som är aktuella för ett första samtal. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person för oss, vilket kan ske innan sista ansökningsdagen. Din ansökan kommer att behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, gode män eller andra berörda. Bakgrundskontroller genomförs som en rutin för de kandidater som är aktuella i processen.
Villkor för anställning: Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att behöva styrka din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och kommande tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa kompetens och kvalitet i assistansutförandet ska nyanställda innan anställningen påbörjas genomgå en webbaserad introduktionsutbildning, som tar cirka en timme . Läs mer här.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Ser du fram emot att spela en viktig roll i en medmänniskas liv och samtidigt växa professionellt? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt stödjande team!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071130-2101548". Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
447 30 VÅRGÅRDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
10003489