Personlig assistent flicka 14 år i Danderyd - Deltid - Team Tilda Assistans AB

Team Tilda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Danderyd2020-05-25Team Tilda Assistans AB innehar tillstånd från IVO (tidigare Socialstyrelsen) att bedriva verksamhet enligt LSSArbetsort är huvudsakligen Danderyds kommun. Under sommarhalvåret är en del av arbetstiden förlagd till Österåkers kommun.Den vi söker är framförallt ansvarstagande samt tycker att det är roligt att arbeta med barn med speciella behov. Du ska ha en positiv attityd samt vara öppen och social.Arbetet innebär en nära kontakt med Tildas familj varför den sociala sidan är viktig. Familjen består av mamma, pappa, storebror, 17 år och storasyster, 21 år.Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att jobba med funktionshindrade barn men det kan vara meriterande i viss utsträckning.Att vara personlig assistent hos Team Tilda Assistans AB innebär att man har en hög arbetsmoral och att man delar företagets kärnvärderingar:GlädjeAnsvarRespektUtöver ovanstående gäller följande:Du ska tala flytande svenska eller flytande engelska! Vi undanber oss din ansökan om du inte uppfyller detta krav!Du måste vara rökfriViss flexibilitet är önskvärt då man ibland får rycka in vid sjukdomar och ledigheterTilda är 14 år och bor med sin familj i Danderyd. Tilda har autistisk drag och motoriska handikapp. Hon kan inte gå själv och inte heller kommunicera med omgivningen i tal.Tilda går till vardags i skolan och ställs dagligen inför nya utmaningar.Vi söker nu en personlig assistent för deltidsjobb huvudsakligen på helger men också ibland någon kväll och natt. Under sommarhalvåret kan det var något ökad omfattning och då kan det också bli arbete på dagtid. Vi kommer överens om omfattning och arbetstider.Arbetet innebär att man är Tildas stöd och förlängda arm huvudsakligen i hemmet. Man hjälper henne med de sysslor som hon inte klarar av själv, vilket också är träning för Tilda. T.ex kommunikation, förflyttning, hygien mm.Hemmet ligger i Danderyd nära Mörby Centrum (tunnelbana och bussar) och Djursholms Ösby (Roslagsbanan).Ansökningsprocessen är igång. Vid intresse ber vi dig inkomma med din skriftliga ansökan snarast möjligt.2020-05-25Sista dag att ansöka är 2020-06-19Team Tilda Assistans AB5239083