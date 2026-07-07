Personlig assistent fasta helger

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Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-07-07
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Vi söker personlig assistent till ung kille med stort hjärta och unika behov
Vill du göra skillnad i en människas liv varje dag? Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en härlig ung kille med funktionsvariation.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Den här killen är i övre tonåren och har ett stort behov av stöd i sin vardag. Han har sond för näringsintag och kommunicerar med hjälp av kroppsspråk, ljud och hjälpmedel. Det krävs att du är lyhörd, tålmodig och har ett öga för detaljer för att kunna tolka hans signaler och behov.
Arbetet innebär bland annat:
Personlig omvårdnad
Sondmatning (utbildning ges vid behov)
matlagning
Hjälp med kommunikation
Fritidsaktiviteter och vardagliga rutiner
Vara ett lugnt och tryggt stöd i hans liv
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, stabil och har gott om tålamod
Har erfarenhet av eller intresse för arbete med personer med funktionsvariation
Inte är rädd för att ta ansvar i olika situationer
Har god förståelse för alternativ kommunikation
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av sondmatning eller liknande omsorgsarbete
Praktisk information:
Arbetstid: Varierande dag, kväll och varannan helg
Plats: Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Timanställning
Du kommer få stöd och introduktion i uppdraget. Det viktigaste är att du har hjärtat på rätt ställe Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
603 15 NORRKÖPING Arbetsplats
Familjeassistans Kontakt
Didrik Viklund didrik@familjeassistans.se Jobbnummer
9994710