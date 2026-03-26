Personlig assistent, extrapersonal i Östersund
2026-03-26
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett flexibelt och viktigt jobb där du känner att DU gör stor skillnad för en annan person!? Ett jobb med många möjligheter, men utan stress? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra hos en humoristisk man i 40-års åldern bosatt i Östersund (ref. 10- 26 som du anger i din ansökan så vi vet vilket uppdrag du söker).
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med omvårdnad och med sådant som mannen själv inte kan i övrigt; både hemma hos sig, ute i samhället och på sitt arbete inom daglig verksamhet. Mannen tycker om att se film, bada, lyssna på musik, sport, gå på promenader, och att följa med den personliga assistenten på något annat kul. Med din hjälp är livet fullt av möjligheter!
Arbetstiderna planeras från gång till gång med dig och är normalt sätt dygn från kl. 9 till kl. 9 nästa morgon (med sovande jour) när du kan och vill jobba.
Du kommer självklart få mer information vid en intervju!
Observera att du MÅSTE behärska det svenska språket till fullo i både tal och skrift!
Erfarenhet av omvårdnad och funktionshinder såsom CP-skador, downs syndrom och hjälpmedel är en merit men absolut inte ett krav, eftersom man lär sig sådant rätt snabbt! Att ni trivs med varandra är viktigast!
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla in ditt CV /personliga brev - glöm inte märka din ansökan med ref nr 10-26 så vi vet vilket uppdrag du söker
Tillträde enligt överenskommelse.
För alla uppdrag hos oss gäller;
Noggrann introduktion och utbildning innan start
regelmässig vidareutbildning
pedagogiska måltider/fika på jobbet
friskvårdsbidrag på 4 000:-/år/heltidsanställd
regelbundna personalmöten
hälsokontroller ca. var 3:e år för den som vill
kollektivavtal via Fremia - Kommunal, som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad många andra kollektivavtal för personlig assistenter har
tjänstepension
arbetsskadeförsäkring
föräldrapenningtillägg,
sjukförsäkring
tjänstegruppliv via KP för dig och din familj
Observera att din ansökan kan komma att läsas av företrädaren, ev. av de andra personliga assistenterna samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i 2 månader därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla!
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 D (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst och naturligtvis har vi kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
vår Facebooksida; "Personlig Assistansförmedling" eller ring Annika Andersson på tel. 063-10 08 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: persassis.jobb@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 10-26". Arbetsgivare Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB
(org.nr 559200-9665)
831 73 ÖSTERSUND Arbetsplats
Personlig Assistansförmedling Kontakt
Annika Andersson persassis@telia.com 063-100828 Jobbnummer
9819927