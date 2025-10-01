Personlig Assistent Eskilstuna 30-50%
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2025-10-01
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Eskilstuna
, Västerås
, Flen
, Arboga
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Just nu söker vi assistent till vår kund, en tjej i 20-årsåldern som bor i egen lägenhet i Eskilstuna. Vi söker dig som är kvinna med körkort som vill arbeta på schema 30-50%. Vi ser gärna att du är flexibel gällande arbetstiderna som är under alla dygnets timmar, det förekommer vaken natt med jour.
Vår kund har autism och hon kommunicerar med sitt kroppsspråk, med egna ord samt bilder. På vardagar är kunden på daglig verksamhet så arbetspassen är förlagda till eftermiddag, kväll och natt kan förekomma men även dagpass. Hon åker gärna i väg och badar eller tar en promenad - är matsäcken med så blir det extra roligt. För att vår kund ska känna sig trygg så söker vi en assistent som är kvinna, eftersom hon känner sig mest bekväm med det.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som är en lugn person, lyhörd, flexibel, noggrann och som är van att arbeta nära sin kund. Du bör se möjlighet och kunna guida och motivera henne när det behövs, samtidigt som du förstår när det är lämpligt att ta ett steg tillbaka. Vi arbetar lågaffektiv, vilket innebär att du behöver vara lugn och empatisk i ditt bemötande. Har du erfarenhet av autism och bildstöd ser vi det som en fördel men det viktigaste är att personkemin stämmer mellan er båda. Du kommer att få introduktion och utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner. Det är av stor vikt att du talar flytande svenska, för att ni ska kunna förstå varandra.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av liknande arbete.
• Erfarenhet av autism.
• Kunskap om bildstöd.
• Lågaffektivt bemötande.
• Svenska i tal och skrift.
• B-körkort är ett krav.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Deltid 30-50%.
• Start omgående.
• Arbetstider dygnet runt.
• Jour förekommer under nattpass.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9535409