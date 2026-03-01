Personlig assistent dygnspass /personal assistant 24-hour shifts
IN ENGLISH BELOW
Jag söker någon som vill och kan jobba som min personliga assistent. Jag söker i första hand någon som kan jobba extra under vår- och höst, samt som semestervikarie på fast schema under sommarmånaderna. Det är också möjligt att en fast tjänst kommer bli ledig under våren.
Jag har dygnspass i min assistans. Dina arbetspass börjar klockan 08.00 på morgonen och sträcker sig till 08.00 följande dags morgon. Åtta timmar jour ingår i arbetspasset, och under en vanlig natt behöver jag assistans cirka tre gånger. Ovanliga nätter inträffar sällan, men du måste vara beredd på att det kan hända. Du får naturligtvis betalt för alla arbetad tid under jouren.
Jag har min assistans i STIL vilket innebär att ditt arbete regleras i kollektivavtalet för personliga assistenter mellan Kommunal och Fremia.
Jag uppskattar mina assistenter väldigt mycket, men vill vara huvudperson i mitt eget liv. Du behöver inte ta hand om mig, underhålla mig, prata för mig eller ta beslut åt mig. Jag vill att du ska vara bekväm med att ta plats i "baksätet". Jag gillar när det är rent och snyggt hemma hos mig, och även om det kan se ut som ett bombnedslag ibland på vägen dit är ordning och reda mitt mål. Det är bra om du är van vid vanliga göromål i ett hem. Du får gärna vara händig och gilla maskiner. Jag jobbar som frilans och i projekt så det kan ingå i jobbet att följa med till någon av mina uppdragsgivare, eller på andra möten.
För att jobba hos mig måste du:
Ha fyllt 18 år
• Identifiera dig som kvinna eller icke-binär
• Förstå och prata flytande svenska eller engelska
• Avstå från att använda parfym eller starka dofter
• Inte vara rädd för eller allergisk mot katter
Rekrytering sker löpande.
IN ENGLISH
I am looking for someone who wants to work as my personal assistant. Primarily, I am looking for someone who can work extra during the spring and autumn, as well as serve as a holiday substitute on a fixed schedule during the summer months. It is also possible that a permanent position may become available in the spring.
I have 24-hour shifts in my assistance. Your regular shifts start at 8:00 AM and continue until 8:00 AM the following morning. Eight hours of on-call time are included in the shift, and on a typical night I need assistance approximately three times during this. Unusual nights happen rarely, but you must be prepared for that possibility. Of course, you are paid for all working time during the on-call hours.
My assistance is organized through STIL, which means your employment is regulated by the collective agreement for personal assistants between Kommunal and Fremia.
I value my assistants very much, but I want to be the main character in my own life. You do not need to take care of me, entertain me, speak for me, or make decisions on my behalf. I want you to be comfortable taking a "back seat." I like my home to be clean and tidy, and even if it may sometimes look like a bomb has gone off on the way there, order and structure are my goal. It is good if you are used to ordinary household tasks. I appreciate if you are thorough, and good with your hands. I work freelance and in a project, so the job may include accompanying me to one of my clients or to other meetings.
To work with me, you must:
• Be at least 18 years old
• Identify as a woman or non-binary
• Understand and speak fluent Swedish or English
• Refrain from using perfume or strong scents
• Not be afraid of or allergic to cats
Recruitment is ongoing.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
