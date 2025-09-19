Personlig assistent deltid till flicka på Ekerö
2025-09-19
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nya kollegor som vill arbeta som personlig assistent på 50% hos vår kund som bor i Stenhamra, Ekerö. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet ingår det att hjälpa till med träning med hjälpmedel, rörelseprogram och stretchning. Du kommer även att assistera med matning och medicinering, samt lek och aktivering.
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
Kl. 14.00-19.00 på vardagar, där du börjar ditt pass med att hämta kunden på förskolan
Kl. 09.00-16.00 varannan helg
Andra arbetstider kan förekomma enligt överenskommelse. Företaget
Kunden är en flicka på 3 år som bor tillsammans med sina föräldrar och lillebror. Till vardags går hon i förskolan. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har ett omfattande hjälpbehov.
Är du den vi söker:
Vi och vår kund tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig. Kunden önskar kvinnliga assistenter vid sin sida.
Som personlig assistent får du en unik möjlighet att hjälpa andra att få en smidigare och mer meningsfull vardag.
Är du även en person som har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation så har du alla möjligheter till att bli en bra assistent. Så sök tjänsten redan i dag och bli en viktig del av kundens liv! Kvalifikationer
Rökfri
Erfarenhet av att arbeta med barn
Goda kunskaper i svenska
Meriterande är om du har:
Tillgång till bil
Tidigare vårderfarenhet
Omfattning: 1 tjänst st 50%
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9516687