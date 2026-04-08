Personlig assistent deltid hos kvinna i Falkenberg (Copy)
NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Falkenberg.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Vi är anslutna till Fremia och har kollektivavtal.
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en kvinna på 40 år bosatt strax utanför Falkenberg. Kvinnan har ett stort intresse för hästar, djur, pyssla, promenader och att vara ute i trädgården.
Arbetstider är halvdygn på vardagar (ca 15.00-09.00) och dygn (12.00-12.00) på helger.
Sysselsättningsgrad: Deltid, 55,9%
Start: Omgående
Kunden är en kvinna som är bosatt i eget hus strax utanför Falkenberg. Kvinnan behöver hjälp med struktur i sin vardag men kan fysiskt utföra alla moment själv. Man finns tillhands som ett socialt skyddsnät och stöttar upp vid sociala kontakter och situationer. Som assistent ingår det att vara kunden behjälplig i alla vardagssysslor, hjälpa till med hygien och omvårdnad. Du behöver vara lugn, flexibel, positiv och ha lätt för att anpassa dig efter en annan persons behov.
OBS. tar bara emot kvinnliga sökanden.
Rekrytering sker fortlöpande
• Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
• Tar bara emot kvinnliga sökanden
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då det ingår att få och ge instruktioner om kundens omvårdnad
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent/vårdare inom psykiatri
• B-körkort
Språkkrav:
Svenska (Flytande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ny Kraft Assistans i Halland AB
(org.nr 556895-7400), https://www.nykraftassistans.se
311 42 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NyKraft Assistans i Halland AB Kontakt
Therese Björkheim therese@nykraftassistans.se Jobbnummer
9841054