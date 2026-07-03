Personlig Assistent centralt Åmål
Hemmalaget Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åmål Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åmål
2026-07-03
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Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu fler personliga assistenter till flera olika assistansuppdrag. Våra assistansanvändare har olika behov, intressen och personligheter, vilket gör att vi också söker människor med olika erfarenheter, egenskaper och styrkor.
Erfarenhet av personlig assistans, autism, intellektuell funktionsnedsättning eller arbete inom LSS är meriterande, men det viktigaste är att du är trygg, ansvarstagande och vill lära dig.
Hos oss finns uppdrag som ställer olika krav. Vissa innebär ett aktivt liv med många aktiviteter, medan andra handlar mer om att skapa lugn, struktur och trygghet. I vissa uppdrag är lågaffektivt bemötande och erfarenhet av autism särskilt värdefullt.
Vi tror inte att den perfekta assistenten finns. Däremot tror vi att ett starkt arbetslag består av människor som kompletterar varandra.
Därför vill vi gärna att du berättar lite om dig själv i din ansökan:
Vad tycker du att du är riktigt bra på?
Finns det något du känner dig mindre bekväm med?
Har du särskilda kunskaper, erfarenheter eller intressen som kan berika vardagen för någon annan?
Tycker du om att laga mat, träna, vara ute i naturen, odla, pyssla, spela musik, meka, fotografera eller något helt annat? Berätta gärna!
Vi uppskattar också personer som trivs med ordning och reda, har ett gott öga för hygien och bidrar till en ren, lugn och trivsam hemmiljö.
Hos oss får du en ordentlig introduktion, engagerade kollegor och möjlighet att utvecklas i ett meningsfullt arbete där varje individ står i centrum.
Vi ser fram emot att få lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: hej@hemmalaget.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemmalaget Assistans Aktiebolag
(org.nr 556498-3764), http://hemmalaget.se
662 33 ÅMÅL Arbetsplats
Centralt Åmål Jobbnummer
9992541