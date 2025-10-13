Personlig assistent ca 92% Vadstena - Assistans Kompetens
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vadstena Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vadstena
2025-10-13
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Kompetens I Sverige AB i Vadstena
, Motala
, Mjölby
, Haninge
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Assistans Kompetens är verksamma i hela Sverige.
Vi ger god personalvård samt gedigen kompetensutveckling för att våra medarbetare ska lyckas i sitt arbete.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA.
Alla våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter.
Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Vi söker en glad, ansvarstagande, engagerad och flexibel person som har lätt för att samarbeta. Som personlig assistent till denna kund krävs att du är lyhörd för kundens önskemål då han kommunicerar mycket med sitt kroppsspråk.
Viktigt att du har goda kunskaper i det Svenska språket i tal och skrift.
Vi söker assistenter till vår manliga kund som bor i Vadstena. Behoven täcker allt ifrån personlig hygien så som dusch, toalettbesök, på- och av klädnad, till hushållssysslor som t.ex. städning. Då mannen sitter i rullstol förekommer förflyttningar med hjälp av lift, tunga lyft förekommer.
Kunden är en glad man med mycket humor som gärna umgås med vänner samt familj. Hans favoritintresse är bilar och motorer i alla dess former och åker ibland iväg på dagsutflykter.
Det är dubbelassistans större delen av dagen med vaken natt. Tjänsten innefattar dag, kväll och helgpass.
Vi behandlar ansökningarna löpande
Körkort är att föredra då de kollektiva förbindelserna är begränsade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: nathalie@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vadstena". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008)
592 32 VADSTENA Kontakt
Kund och personalansvarig
Nathalie Brage nathalie@assistanskompetens.se 0702-704001 Jobbnummer
9553406